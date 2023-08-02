美元有撐！新台幣單日貶0.34%排第二 這貨幣貶最多逾1%
在美元指數有撐，加上台股大跌、外資賣超及匯出，新台幣兌美元今（2）日重貶1.07角，收在31.625元，創近9個月收盤新低價，單日貶值了0.34%。不過，若與其他主要非美貨幣相較，新台幣貶幅僅排名第二，與星幣貶幅相當，單日貶幅最大的是韓元，貶幅有1.13%。
記者顏真真／台北報導
雖然美國長期外債信評遭調降，市場認為這顯示美國債務帶來的負面影響，也預計未來3年美國財政狀況還會惡化，過去幾次債務上限帶來的風險也是很大的因素，而美元指數即便出現震盪，目前仍守穩在102之上，在102.24附近，亞洲主要貨幣兌美元仍多數走弱，新台幣兌美元也進一步貶破31.6元，一度來到31.636元，重貶1.18角，終場收在31.625元，仍貶值1.07角，創近9個月來收盤新低價，單日貶了0.34%，累計本周已貶值了2.35角之多。
若與其他主要非美貨幣相較，根據央行提供的數據，以台北外匯市場下午4點收盤的匯率來看，新台幣兌美元單日貶幅0.34%排名第二，與星幣貶幅相當，今日貶幅最大的是韓元，貶值了1.13%，而越南盾單日也貶了0.27%，人民幣貶值0.24%，僅歐元小升0.09%，日圓升0.05%。
不過，如果從2021年底以來觀望，新台幣兌美元貶值了12.44%排名第二，貶幅僅次於日圓19.3%，人民幣貶值了11.19%，韓元貶值了8.45%，越南盾貶值3.95%，歐元貶值2.9%，僅星幣升值1.14%。
若再從2020年底至今來看，美元兌一籃子貨幣（美元指數）升值了13.58%，新台幣貶值9.86%，貶幅排名第四，貶最多的是日圓27.71%，再來是韓元貶16.34%，歐元貶10.63%，而人民幣也貶了8.96%，越南盾貶2.76%，星幣亦貶了1.26%。