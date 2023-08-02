卡努颱風來襲竹縣三級開設 大型抽水機待命山區預防性撤離
卡努颱風來勢洶洶，中央氣象局今（2）日下午5時30分發布陸上颱風警報，因應卡努颱風鋒面影響，新竹縣長楊文科指示新竹縣災害應變中心於下午5時三級開設，要求各防災編單位於各自辦公處所應變，並請各鄉鎮市災害應變中心配合三級開設，針對山區與沿海地區隨時監控並回報，若雨量達到標準值即啟動災情查報機制，彙整相關災情，即時因應搶救。
記者李春台／新竹報導
新竹縣政府消防局表示，沿海等地區若發現淹水情勢，將由工務處與各鄉鎮市公所、第二河川局等相關單位，調度大型抽水機，必要時隨時啟動抽水作業。
消防局指出，現階段警報區域不包含新竹縣，目前未達到停班停課標準，縣府將持續關注山區雨量是否達停課標準，即時因應。
目前尖石及五峰鄉區域累積雨量，可能達到土石流紅黃警戒。如未來達土石流黃色警戒，將立即執行預防性撤離。目前農業處也已成立土石流應變小組，隨時關注山區情況。
目前依氣象資料北部2日至4日的山區預估雨量未達停班停課標準，消防局會密切注意中央氣象局颱風警特報以及各鄉鎮市公所回報狀況，並立即通報。楊文科提醒，雖然目前新竹縣轄區雨量未達標準值，仍請民眾做好防災準備，外出務必留意自身安全。