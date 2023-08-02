泰國前進黨被拋棄！為泰黨自行籌組政府 分歧主因修改冒犯君主法
根據《曼谷郵報》報導，為泰黨黨魁春楠（Cholnan Srikaew）今（2）日宣布，前進黨（Move Forward）將退出執政聯盟，為泰黨將組建自己的聯合政府。前進黨在泰國5月大選成為大贏家，贏得151個眾議院的席位，但領導人皮塔（Pita Limjaroenrat）競選總理失利，且如今前進黨更是被排除在執政聯盟之外。
記者倪浩軒/綜合報導
《曼谷郵報》報導指出，國會大選後組成的8黨聯盟，就是以前進黨和為泰黨居首，原本8黨聯盟支持皮塔出任總理，但因為保守派反對，皮塔競選總理失利。前進黨本表態支持為泰黨組建新政府，不過，現在前進黨已經被排除在執政聯盟之外。
《曼谷郵報》提到，關鍵原因就是前進黨堅持修改《刑法》112條的「冒犯君主法」。一些政黨明確表示，絕不會加入包括前進黨在內的聯合政府，為了化解政治僵局，為泰黨退出原本的8黨聯盟，自行組建沒有前進黨的聯合政府。
春楠表示，新政府將完整保留《刑法》112條，這是在與前進黨討論後決定的結果，前進黨將以在野黨的身份，繼續推動改革，為泰黨也承諾會採取前進黨的部分優秀的政策。春楠還說，與前進黨的會談是在良好的氣氛下進行。
為泰黨將提名地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）作為新任總理，春楠表示，如果前進黨的議員不願意支持賽塔，他能理解且不會介意，將努力爭取其他可能爭取到的選票。春楠強調，為泰黨的所做所為都是為了「使國家擺脫危機」。