外交部集結駐台使節　體驗藏識科技國防航太關鍵能量

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藏識科技作為全球第一間開發出3D的GIS之公司，並領先全國造出第一台傾轉旋翼無人機，很榮幸被選為此次重點參訪企業之一。隨著智慧城市的浪潮，各城市紛紛朝向數位孿生(Digital Twins)的應用發展，針對各項城市數據進行整合。藏識科技研析未來智慧城市發展趨勢，運用自主研發的3D GIS技術，整合資通訊科技發展出三大事業體，也是此次參訪展出的重點項目：空間資訊技術、XR虛實整合技術及無人機。
在空間資訊技術部份，此次展出了藏識自行研發的 O’view MapServer，並於現場呈現協助國內外企業及政府機構建置的各種GIS應用案例，如三維管線管理、海嘯模擬、三維淹水模擬、UAV空中環境監測等民、軍用等應用情境展示，現場展示了結合空間資訊技術所研發的智慧裝置，包含了AI視覺定位器、AR攝影機及視覺相機等產品應用展示，讓參訪貴賓可充分了解空間資訊技術於智慧城市與航太國防應用的可能性。
在XR虛實整合技術上，展出了藏識自行研發的XR極速尬車及生態歷險記等XR技術展示，更將全球第一套的虛實整合技術賽車遊戲－「XR極速尬車」搬到現場供來訪貴賓實際體驗，微縮賽車場有直線加速路段、連續急速彎道及座無虛席的觀眾看台，完整呈現真實賽道細節。當玩家坐上體感回饋的賽車椅上，戴著VR裝置，車輛奔馳於微縮賽道之中，讓參訪貴賓彷彿置身在一場萬眾矚目的賽車賽事中。
近年，無人機應用日趨蓬勃，更由於烏俄戰爭爆發，揭示無人機國防自主的重要性。在無人機技術上，藏識科展示了以自主開發的GIS核心技術為基礎，結合AI影像辨識、虛實整合與自動控制等技術，搭配自行設計的傾轉旋翼及可變螺距機構，製造出全台獨家的雙旋翼傾轉無人機。除結合定翼機及旋翼機的優點外，並具有視覺自動起降、智慧航線規畫、抗風節能等特性。現場也展示了纖紅蜻蜓(Dragon Fly純電型)、及黑鳶(Black Kite輕油電型)二種不同酬載特性之無人機，以符合工程巡檢、物流運輸、防救災、安全監控、智慧國防等應用領域需求。同時，也於現場展示了結合VR技術展現的無人機模擬系統，透過虛擬模擬的方式減少飛手訓練時間及訓練摔機耗損成本。
藏識科技現場所展現的國防航太關鍵能量，對我國友邦及友好國家來說除了可應用於國防需求外，對其國土規劃及環境工程等發展都將有很大的助益。多位各國駐臺使節暨商務代表表示此次參訪收穫甚多，符合雙邊合作的需要，希望外交部未來多舉辦類似活動，以近距離瞭解台灣產業的能量。