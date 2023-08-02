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內幕／不滿莊瑞雄成政治人球　黨內轟：怎不叫潘孟安去選？穩贏！

▲屏南立委選將懸缺，黨中央有意勸進莊瑞雄參選，有黨內人士替莊抱不平，昔為黨犧牲承擔，如今卻變成政治人球。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.01）
▲屏南立委選將懸缺，黨中央有意勸進莊瑞雄參選，有黨內人士替莊抱不平，昔為黨犧牲承擔，如今卻變成政治人球。（圖／記者陳威叡攝，2023.08.01）

記者陳威叡／台北報導

獲民進黨徵召參選屏東縣第2選區的立委參選人許展維，因違反《政府採購法》以20萬元交保，為捍衛清白宣布退選，屏東縣長周春米日前點名不分區立委莊瑞雄是「縣內好人才」，外傳提名小組召集人潘孟安與成員鄭文燦已開始勸進。有黨內人士為莊報不平，認為莊瑞雄為黨犧牲、承擔，卻變成「政治人球」，2020年曾擔任蘇震清競選總幹事，難道先前稱兄道弟，現在拿刀互砍？認為根本是挖洞給人跳，「怎麼不叫潘孟安回來選？他是最好人選、穩贏。」

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這樁國境之南的紛擾要追朔至2020年選舉，屏東縣人口衰退，區域立委由3席減為2席，當初為民進黨籍立委蘇震清禮讓立委鍾佳濱參選，未料日後因官司纏身未獲得時任黨主席卓榮泰納入不分區名單，為此立法院前院長蘇嘉全為了姪子蘇震清，更策動派系成員缺席中執會，蘇震清更揚言不排除退黨參選，最終各派系頭人協調，讓莊瑞雄態度軟化，讓出深耕許久的屏南選區。

昔日讓出選區擔任不分區，莊瑞雄被虧稱是「狸貓換太子」，還得扛下助選蘇震清的任務，如今屏南選區選將懸缺，又點名莊瑞雄回鍋參選。有黨內人士稱，莊瑞雄2020年為黨犧牲、承擔，卻變成「政治人球」，這次要莊披掛上陣，對上的又是蘇震清之子，情何以堪、非常尷尬。

該人士指出，許展維退選後在臉書上發千字文，更稱絕不會推出自己孩子參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，退選之際再轟蘇家，試問難道新潮流沒有看過這封信嗎？臉書文一出讓這局更難解，把局勢搞爛才叫人收拾殘局，豈不是要讓莊瑞雄當炮灰。

該人士說，2020年莊瑞雄讓出地盤，又擔任蘇震清競選總幹事，先前替蘇震清說好話，參選又要批評他，如此違背人性之舉鄉親會怎麼看，難道先前稱兄道弟，現在拿刀互砍？認為根本是挖洞給人跳，「怎麼不叫潘孟安回來選？他是最好人選、穩贏。」

另名人士斬釘截鐵說莊瑞雄不可能參選，蘇震清的問題不應該由莊瑞雄去面對，若黨中央堅持要莊參選，就必須先解決蘇震清之子參選問題，否則就是不想贏得這席立委，等於是叫莊瑞雄去犧牲打，「既然不想贏派誰有差嗎？」

而莊瑞雄近日來已多次強調無意投入選戰，今日受訪提及，蘇家在屏東經營幾十年，一點一滴的累積，傳統的支持者大家聯手打拚，「現在要把他推出去，那何不把他召喚回來？」相信提名小組一定有智慧處理，此話一出似乎也形同表態，希望國境之南紛擾，儘速落幕。

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