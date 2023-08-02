內幕／不滿莊瑞雄成政治人球　黨內轟：怎不叫潘孟安去選？穩贏！

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昔日讓出選區擔任不分區，莊瑞雄被虧稱是「狸貓換太子」，還得扛下助選蘇震清的任務，如今屏南選區選將懸缺，又點名莊瑞雄回鍋參選。有黨內人士稱，莊瑞雄2020年為黨犧牲、承擔，卻變成「政治人球」，這次要莊披掛上陣，對上的又是蘇震清之子，情何以堪、非常尷尬。
該人士指出，許展維退選後在臉書上發千字文，更稱絕不會推出自己孩子參選，更不會無所不用其極地跟國民黨合作，退選之際再轟蘇家，試問難道新潮流沒有看過這封信嗎？臉書文一出讓這局更難解，把局勢搞爛才叫人收拾殘局，豈不是要讓莊瑞雄當炮灰。
該人士說，2020年莊瑞雄讓出地盤，又擔任蘇震清競選總幹事，先前替蘇震清說好話，參選又要批評他，如此違背人性之舉鄉親會怎麼看，難道先前稱兄道弟，現在拿刀互砍？認為根本是挖洞給人跳，「怎麼不叫潘孟安回來選？他是最好人選、穩贏。」
另名人士斬釘截鐵說莊瑞雄不可能參選，蘇震清的問題不應該由莊瑞雄去面對，若黨中央堅持要莊參選，就必須先解決蘇震清之子參選問題，否則就是不想贏得這席立委，等於是叫莊瑞雄去犧牲打，「既然不想贏派誰有差嗎？」
而莊瑞雄近日來已多次強調無意投入選戰，今日受訪提及，蘇家在屏東經營幾十年，一點一滴的累積，傳統的支持者大家聯手打拚，「現在要把他推出去，那何不把他召喚回來？」相信提名小組一定有智慧處理，此話一出似乎也形同表態，希望國境之南紛擾，儘速落幕。