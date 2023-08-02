談到前鎮漁港不忍了　高雄遠洋漁業界發聲：不想要漁民的票嗎？

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遠洋魷魚暨秋刀魚輸出公會理事長陳皇誠則回憶，計畫在送出後，同年10月29日時任行政院長蘇貞昌親自視察前鎮漁港，認定原有計畫仍不足以讓50年未曾翻修的前鎮漁港解決根本問題，指示農委會協助高雄區漁會提出整體規劃、增加預算，儘速補強計畫內容，訂下全面翻修前鎮漁港的方向，目標是讓前鎮漁港成為世界一流的遠洋漁業基地。
謝龍隱指出，當109年5月1日農委會檢陳「前鎮漁港建設專案（中長程）計畫（110至113年度）」計劃書至行政院時「當時的高雄市長還是韓國瑜，那時候經費已經因為整體規劃來到40億了」計畫經修正增補後同年12月11日行政院核定60億元。111年9月8日，農委會送了2次修正計畫書，其中載明因受Covid-19、原物料工資上漲等因素影響，修正經費為80億元。
「說出來不怕讓人家笑話，台灣擁有世界一流的遠洋漁船船隊，結果回到前鎮漁港補給修整，漁工連下船洗澡的地方都沒有；東京幾十年前就已經漁獲不落地，我們的魚卸貨只能放在地上」陳皇誠認為，前鎮漁港作為全台最大、年產值300億的遠洋漁業基地，啟用50年來沒有重大更新，難得有政府願意重視漁民權益，現在卻淪為政治鬥爭的工具「我就想不通一點，當初提出計畫時，明明藍（地方）綠（中央）都支持，怎麼到今天一切都變調了？有些天龍國議員不瞭解漁業生態，漁民辛苦討海，回來還要面對如此惡意的批鬥，我們是招誰惹誰了？」
謝龍隱語重心長表示，要選總統的人應該要有帶領台灣所有產業前進的氣度和高度，無論就區域平衡還是產業發展，前鎮漁港的改建都有其必要性「不要因為選舉到了，就叫底下的發言人出來對漁業指手畫腳，或是放手下的網軍出來亂咬，台灣不是只有一個台北，歡迎所有候選人都來前鎮漁港走走看看，親耳聽聽漁民的心聲。」