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腹部劇痛紅疹竟是「帶狀疱疹」　醫建議「做１事」防皮蛇痛

腹部劇痛紅疹竟是「帶狀疱疹」　醫建議「做１事」防皮蛇痛
腹部劇痛紅疹竟是「帶狀疱疹」　醫建議「做１事」防皮蛇痛

健康醫療網

【健康醫療網／記者張慈恩報導】61歲陳姓運匠因疫情解封後生意越來越好，甚至晚上也出門載客「加減賺」，沒想到日前左側腹部連續多日抽痛，且看到帶狀紅疹及水泡蔓延到背部，想起10多年前也染過類似疾病，就醫後確診為「帶狀疱疹」。

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帶狀紅疹蔓延　皮蛇常見症狀一次看

亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師賴芳宇表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，據統計50歲以上成人，超過99%感染過「水痘帶狀疱疹病毒」(Varicella-zoster virus)，這種病毒會長期潛伏在體內的感覺神經節，一旦病毒活化，就會造成帶狀疱疹，症狀為單側群集水泡性的皮疹和急性神經炎(表現可為疼痛、燒灼感或麻木等症狀)，由於感覺神經所支配的皮膚(皮節)呈帶狀，故紅疹和水皰會呈帶狀分布。

照顧不慎恐引發細菌感染　這些人要注意

賴芳宇醫師提醒，若皮膚病灶未獲得妥善照護，例如不慎刺破水泡，可能引發細菌感染等併發症，對水痘沒有抵抗力者，接觸帶狀皰疹發作病人的水泡或飛沫後，可能會被傳染而罹患水痘，因此新生兒、孕婦須特別小心；此外，部分病人會出現疱疹後神經痛，甚至疼痛長達一年，疱疹後神經痛危險因子包括高齡、急性期有嚴重疼痛或嚴重紅疹。

施打疫苗保護　免受皮蛇之苦

賴芳宇醫師建議，目前國內引進兩種帶狀疱疹疫苗，第一種屬於活性減毒疫苗，適應症是預防50-79歲成人帶狀疱疹，禁止用於免疫抑制、免疫不全或曾對Neomycin過敏的民眾；另一種則屬於非活性基因重組疫苗，適應症是用於50歲(含)以上的成人、18歲(含)以上且具有罹患帶狀疱疹風險較高的成人，呼籲民眾可以與醫師討論，評估注射疫苗，以免於皮蛇之苦。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58702

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