腹部劇痛紅疹竟是「帶狀疱疹」　醫建議「做１事」防皮蛇痛

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帶狀紅疹蔓延 皮蛇常見症狀一次看亞洲大學附屬醫院家庭醫學科主治醫師賴芳宇表示，帶狀疱疹俗稱「皮蛇」，據統計50歲以上成人，超過99%感染過「水痘帶狀疱疹病毒」(Varicella-zoster virus)，這種病毒會長期潛伏在體內的感覺神經節，一旦病毒活化，就會造成帶狀疱疹，症狀為單側群集水泡性的皮疹和急性神經炎(表現可為疼痛、燒灼感或麻木等症狀)，由於感覺神經所支配的皮膚(皮節)呈帶狀，故紅疹和水皰會呈帶狀分布。
照顧不慎恐引發細菌感染 這些人要注意賴芳宇醫師提醒，若皮膚病灶未獲得妥善照護，例如不慎刺破水泡，可能引發細菌感染等併發症，對水痘沒有抵抗力者，接觸帶狀皰疹發作病人的水泡或飛沫後，可能會被傳染而罹患水痘，因此新生兒、孕婦須特別小心；此外，部分病人會出現疱疹後神經痛，甚至疼痛長達一年，疱疹後神經痛危險因子包括高齡、急性期有嚴重疼痛或嚴重紅疹。
施打疫苗保護 免受皮蛇之苦賴芳宇醫師建議，目前國內引進兩種帶狀疱疹疫苗，第一種屬於活性減毒疫苗，適應症是預防50-79歲成人帶狀疱疹，禁止用於免疫抑制、免疫不全或曾對Neomycin過敏的民眾；另一種則屬於非活性基因重組疫苗，適應症是用於50歲(含)以上的成人、18歲(含)以上且具有罹患帶狀疱疹風險較高的成人，呼籲民眾可以與醫師討論，評估注射疫苗，以免於皮蛇之苦。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58702
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