U12世界盃／羅宇彥滿貫砲發威！中華隊超狂18:０扣倒澳洲全勝晉級
2023第7屆WBSC世界盃少棒錦標賽（VI WBSC U12 Baseball World Championship）今（2）日在臺南市亞太國際棒球訓練中心晚間賽事，由地主中華隊出戰澳洲隊，節果中華隊靠著羅宇彥轟出滿貫砲在內，單場貢獻5分打點，全隊15支安打發威，最終以18:0提前「扣倒」澳洲，以5連勝之姿進入超級循環賽。
記者吳政紘/綜合報導
中華隊今天賽前公布賽程，明天將出戰多明尼加、4日則是大戰韓國隊、5日對決美國，有機會6日將打進冠軍賽。
此役台灣小將首局就火力全開，單局由陳冠旭、林品佑、陳竑愷、羅宇彥等連續安打狂拿5分，2局更是大爆發，羅宇彥滿壘時開轟一棒拉開比數為13:0，澳洲隊失誤連發，也無法壓制中華隊打線。
中華隊3局下又追加分數陳冠旭、王聖穰、鄭奇恩、陳竑愷等安打貢獻3分，澳洲隊先發投手Chase Miller Crew1局狂失8分，吞下敗投，中華隊先發投手田君翰主投2局無失分，黃譯皜、鄭奇恩後援也無失分，根據賽制，4局相差15分以上，比賽就可以提前結束，因此中華隊就以18分差大勝。
中華隊鄭奇恩單場3安猛打賞，陳冠旭、羅宇彥各貢獻3分、5分打點大爆發。