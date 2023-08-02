高師大卸新任校長交接 王政彥：承先啟後、創新求變再創高峰
國立高雄師範大學1日假和平校區活動中心二樓演藝廳，舉辦「卸新任校長交接」典禮，近五百人出席觀禮，各界菁英齊聚一堂，為卸任校長吳連賞與新任校長王政彥表達滿滿的祝賀。
記者陳美嘉／高雄報導
新任校長王政彥出生雲林農家，畢業於雲林縣莿桐國小、嘉義市輔仁中學、國立政治大學（學士、碩士）博士及英國倫敦大學教育學院博士，具有雙博士學位。民國83年8月進入高師大服務，歷任成人教育研究所所長、進修暨推廣部主任、教育學院院長、教務長、副校長等職務，行政資歷完整，教學與研究成果豐碩獲頒特聘教授。
王政彥其治校理念係以三生（生長、生產、生態）自許，建構「小而美的精緻大學」，並以「顧客導向的服務領導」與「營造優質的校園體制」等具體作為實踐願景。校長王政彥強調，值此數位時代，國內外社會變遷迅速之下，我們不能坐等機會等待改變；而是需要積極面對改變、主動求變，以創造機會，增進教職員工生及學校整體的競爭力；並在既有的發展及成就上，承先啟後、創新求變，再創高師大高峰。
卸任校長吳連賞，在其8年任期中，透過擴大招生開班、不動產空間活化、產學研發創收及擴增校友凝聚向心力等，大學經營績效成果斐然。