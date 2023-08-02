不斷更新／卡努「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

傷口僅0.5公分　5大類婦科微創手術美麗不留疤

傷口僅0.5公分　5大類婦科微創手術美麗不留疤
傷口僅0.5公分　5大類婦科微創手術美麗不留疤

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】傳統開腹手術傷口大、易留疤痕，引發併發症的風險也較高。隨著醫療的進步，許多婦科手術方式進展到微創時代，國泰綜合醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師蔡亞倫表示，微創手術利用肚子上幾個約0.5-1.2公分的微小切口，就能順利把腹腔內比較大的卵巢囊腫或是子宮肌瘤取出。這方式不但傷口小，較美觀，恢復快，減少住院天數減少，也能減輕病患的疼痛，術後留疤的機會也減少。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蔡亞倫說明，目前90%以上的良性腫瘤都能使用微創方式進行手術，利用較長的鏡頭以及單次使用的特殊醫材如止血膠／粉來防止沾黏，並以組織凝集儀或超音波諧波刀，甚至是器官上加上膠原蛋白或皮膚上使用黏著劑或貼片促進傷口癒合。近年來也發展單孔手術甚至是自然孔洞腹腔鏡以及子宮鏡手術，幾乎看不見傷口，不過不是每個人都適合，建議專業評估後再進行。

微創手術的方式很多種，選擇手術方式時需要依照每位病患的病灶大小、型態、以及臨床症狀來選擇最好的手術方式，利用更美觀的小傷口，來幫助病人解決問題。

１腹腔鏡手術 　　

可清楚透過鏡頭觀察腫瘤大小，血管走向及手術範圍。隨著醫學與科技進步，可透過微創方式在肚子上打幾個約0.5-1.2公分的小洞，處理較複雜的腫瘤，一般大多為3-4個傷口，近年來發展至僅2個傷口甚至是單孔手術。除非腫瘤過大，已知嚴重沾粘，反覆性骨盆腔感染，或之前已經開過多次刀的患者，不一定適合微創手術，基本上適合處理大多數的良性腫瘤，可與醫師諮詢以減少手術風險。

適應症：適合大多數的良性腫瘤，如畸胎瘤，巧克力囊腫，子宮肌瘤等良性腫瘤，或可利用診斷性腹腔鏡來檢查慢性骨盆腔疼痛的原因。

２達文西手術 　　

利用機器人手臂的協助，能夠進行更複雜的手術。機器人手臂比腹腔鏡多了一個活動關節，可較精準進行縫合止血及切除腫瘤。病患肚子上會有4個約0.8-1.2公分的傷口，利用特殊鏡頭以及連接上機器人手臂後，醫師可利用特別主機精準操控機器人手臂，幫病患取下較大顆腫瘤或執行更複雜的手術。

適應症：適用於較大顆子宮肌瘤，子宮肌腺症，輸卵管接通手術，子宮切除，甚至是早期癌症分期手術。

３子宮鏡手術 　　

這類型的手術大多為門診手術，可當天出院。利用鏡頭深入到子宮內部，醫師可清楚看見子宮內部的病灶。病患大部分會因為陰道異常出血或不孕症評估時做門診子宮鏡檢查，要是發現任何病灶，就會建議病人做手術。

適應症：包含子宮內膜瘜肉，子宮黏膜下肌瘤，子宮頸瘜肉，子宮沾黏，子宮中膈整形，避孕器移位，甚至可以診斷子宮先天性畸形以及手術治療。

４迷你傷口剖腹 　　

對於較大的婦科腫瘤，取出時因絞碎組織擔心擴散風險時，可考慮使用迷你傷口剖腹，利用較小的5公分傷口配上腹部傷口牽引器，可較完整的取出腹腔內檢體，同時可讓醫師完整的止血及縫合。傷口位於剖腹傷口相同位子，術後穿上裙子褲子幾乎看不見傷口。

適應症：巨大子宮肌瘤，子宮肌腺症，卵巢囊腫，以及其他良性腫瘤。

５自然孔洞腹腔鏡 　　

也是近年來更加進步的技術，利用自然孔洞方式透過自費器械與醫材，從陰道方向往腹腔做手術，取出腹腔內腫瘤。此類型手術因與傳統腹腔鏡手術方向相反，適用於單邊卵巢良性腫瘤及較單純的子宮切除。已知骨盆腔感染，骨盆腔沾粘，或子宮內膜異位症合併沾黏的患者不適合用這種方式進行手術，以免傷害到腸子或輸尿管。 　　

適應症：單邊卵巢良性腫瘤及較單純的子宮切除。

蔡亞倫也提醒，微創手術雖然好處很多，但也有其限制。例如腫瘤過大，嚴重沾粘，或是疑似腹腔內惡性腫瘤的病患比較不適合進行微創手術。每個個案狀況都不一樣，建議跟醫師好好溝通討論優點與缺點後，更了解自己身體的狀況，最後選擇最適合每個人的手術方式。

原文出處：淺談婦科微創手術




資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58731

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

腹部劇痛紅疹竟是「帶狀疱疹」　醫建議「做１事」防皮蛇痛

確診後反覆慢性咳嗽　中藥調理搭配「1針灸」治咳、緩解症狀

流感不分冬夏來攪局「重症創新高」！醫師呼籲高齡長者應接種強效型流感疫苗

4 藥物恐提高中暑風險！鼻塞藥、腸胃藥也上榜

我是廣告 請繼續往下閱讀