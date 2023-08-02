傷口僅0.5公分　5大類婦科微創手術美麗不留疤

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微創手術的方式很多種，選擇手術方式時需要依照每位病患的病灶大小、型態、以及臨床症狀來選擇最好的手術方式，利用更美觀的小傷口，來幫助病人解決問題。
１腹腔鏡手術可清楚透過鏡頭觀察腫瘤大小，血管走向及手術範圍。隨著醫學與科技進步，可透過微創方式在肚子上打幾個約0.5-1.2公分的小洞，處理較複雜的腫瘤，一般大多為3-4個傷口，近年來發展至僅2個傷口甚至是單孔手術。除非腫瘤過大，已知嚴重沾粘，反覆性骨盆腔感染，或之前已經開過多次刀的患者，不一定適合微創手術，基本上適合處理大多數的良性腫瘤，可與醫師諮詢以減少手術風險。
適應症：適合大多數的良性腫瘤，如畸胎瘤，巧克力囊腫，子宮肌瘤等良性腫瘤，或可利用診斷性腹腔鏡來檢查慢性骨盆腔疼痛的原因。
２達文西手術利用機器人手臂的協助，能夠進行更複雜的手術。機器人手臂比腹腔鏡多了一個活動關節，可較精準進行縫合止血及切除腫瘤。病患肚子上會有4個約0.8-1.2公分的傷口，利用特殊鏡頭以及連接上機器人手臂後，醫師可利用特別主機精準操控機器人手臂，幫病患取下較大顆腫瘤或執行更複雜的手術。
適應症：適用於較大顆子宮肌瘤，子宮肌腺症，輸卵管接通手術，子宮切除，甚至是早期癌症分期手術。
３子宮鏡手術這類型的手術大多為門診手術，可當天出院。利用鏡頭深入到子宮內部，醫師可清楚看見子宮內部的病灶。病患大部分會因為陰道異常出血或不孕症評估時做門診子宮鏡檢查，要是發現任何病灶，就會建議病人做手術。
適應症：包含子宮內膜瘜肉，子宮黏膜下肌瘤，子宮頸瘜肉，子宮沾黏，子宮中膈整形，避孕器移位，甚至可以診斷子宮先天性畸形以及手術治療。
４迷你傷口剖腹對於較大的婦科腫瘤，取出時因絞碎組織擔心擴散風險時，可考慮使用迷你傷口剖腹，利用較小的5公分傷口配上腹部傷口牽引器，可較完整的取出腹腔內檢體，同時可讓醫師完整的止血及縫合。傷口位於剖腹傷口相同位子，術後穿上裙子褲子幾乎看不見傷口。
適應症：巨大子宮肌瘤，子宮肌腺症，卵巢囊腫，以及其他良性腫瘤。
５自然孔洞腹腔鏡也是近年來更加進步的技術，利用自然孔洞方式透過自費器械與醫材，從陰道方向往腹腔做手術，取出腹腔內腫瘤。此類型手術因與傳統腹腔鏡手術方向相反，適用於單邊卵巢良性腫瘤及較單純的子宮切除。已知骨盆腔感染，骨盆腔沾粘，或子宮內膜異位症合併沾黏的患者不適合用這種方式進行手術，以免傷害到腸子或輸尿管。
適應症：單邊卵巢良性腫瘤及較單純的子宮切除。
蔡亞倫也提醒，微創手術雖然好處很多，但也有其限制。例如腫瘤過大，嚴重沾粘，或是疑似腹腔內惡性腫瘤的病患比較不適合進行微創手術。每個個案狀況都不一樣，建議跟醫師好好溝通討論優點與缺點後，更了解自己身體的狀況，最後選擇最適合每個人的手術方式。
原文出處：淺談婦科微創手術
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58731
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