勞動部疫後改善缺工擴大就業方案最高可獲15.6萬元補助
因應疫後國旅興盛，加上暑假旅遊旺季，旅宿業、餐飲業以及航空地勤業徵才需求大增，勞動部推出疫後改善缺工擴大就業方案來幫勞工朋友們加薪，只要待業者選擇投入「旅宿業」、「餐飲業」及「航空地勤業」的專案職缺，一年就能獲得最高15.6萬元補助。
記者張振興/綜合報導
勞動部高屏澎東分署郭耿華分署長表示，目前已納入本方案之行業別共有「旅宿業」、「餐飲業」及「航空地勤業」等三個行業。其中旅宿業者每月提供之經常性薪資須達28000元，餐飲業者每月經常性薪資須達32000元。新加入的航空站地勤業，計有「地勤作業人員（勤務員）」與「航機清艙人員」等兩項專案職缺，其中「地勤作業人員（勤務員）」之每月經常性薪資，於台灣本島地區須達33000元(離島地區為35000元)；「航機清艙人員」則須達32000元。
郭分署長進一步表示，勞動部為鼓勵更多求職者投入本方案之專案職缺，訂有擴大就業獎勵措施，符合資格且有意願應徵專案職缺之求職者，只要經各就業中心推介從事專案職缺，穩定就業後每月可領取6000元獎勵金，高齡者及特定對象每月給予10000元，最高可領12個月；偏遠(特定)地區再加碼補助3000元。舉例來說，中高齡民眾經各就業中心推介於台東或澎湖地區之「旅宿業」疫後缺工專案職缺上工，穩定就業後每月即可領取13000元之獎勵金，年薪實增15.6萬元。
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