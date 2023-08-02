北京暴雨灌地下室！60歲老人受困「趴床墊求生」　經8小時才脫困

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雖然抵達當時，消防救援人員已經在該棟建築進行抽水，但整個地下室完全都被水淹沒，「水面距離地下室天花板只有30公分」，所幸有一張大床墊漂浮在水面上，受困老人則趴在上頭艱苦的避難。
北京藍天救援隊公共安全潛水組的一名隊員馮子豪表示，當時水溫不到攝氏10度，而床墊為老人隔出了生存的空間，「老人沒在水裡泡著，是他堅持到現在最重要的原因。」
據悉，受困老人是一名60多歲女性，家就住在樓上，地下室則是拿來儲藏用。由於淹水時，該名老人擔心儲藏室的物品被淹，於是來「搶救」物資，怎料發現水淹到腳踝高度時，就已經因為水壓太大，無法將門推開，因此在地下室受困兩個多小時。
在經過現場救援人員評估後，馮子豪先是與另一名隊員帶著潛水裝備，破門進入地下室後，幫老人換上潛水裝備，但是卻因為水下一片漆黑，難以判別方向，找不到逃出地下室的門。在半小時內，兩人下潛了六次，仍一無斬獲，而他們也出現了失溫症狀。
於是他們決定更改方案，將水位降下來，提升地下室的能見度以及視野，以降低救援難度。期間他們也不斷安撫受困老人，以確保其不會陷入情緒恐慌。
在經過一個半小時後，地下室水位也終於下降到成人肩膀的高度，也找到了地下室的門，並協助受困老人帶著潛水用的呼吸裝置，距離救援展開過後6小時，才終於逃出地下室。受困老人看見潛水員們出現，也不斷地說著「謝謝你們」。
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