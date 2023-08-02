北京逢暴雨！中國「新國門」大興國際機場淹水　停機坪也變汪洋

北京暴雨灌地下室！60歲老人受困「趴床墊求生」　經8小時才脫困

▲中國北京房山一名老人因暴雨淹水，受困於地下室，北京藍天救援隊耗費6小時，才終於將他救出。（圖／翻攝自搜狐）
▲中國北京房山一名老人因暴雨淹水，受困於地下室，北京藍天救援隊耗費6小時，才終於將他救出。（圖／翻攝自搜狐）

國際中心徐筱晴／綜合報導

由於杜蘇芮颱風影響，為中國京津冀地區帶來暴雨及洪災，門頭溝、房山災情相對嚴重。北京市於7月29日啟動全市防汛紅色（一級）預警響應，但仍有不少房屋民宅不敵洪水災情，遭到大量泥水灌入。其中房山傳出有一名60多歲老人遭大水困在地下室內，北京藍天救援隊隨即出動，再經過8次下錢，耗費6小時，終於將這名老人救出。

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根據《新京報》報導，北京房山在31日時傳出，有一名老人被困在灌滿水的地下室中，北京藍天救援隊公共安全潛水組收到通知後，隨即出動，但到了該名老人所在社區後，發現原本就狹窄的道路，還被漂浮的汽車、障礙物阻礙，原本只需要花5、6分鐘就能走到的路程，卻花了15分鐘，才終於到達該老人所在的建築。

雖然抵達當時，消防救援人員已經在該棟建築進行抽水，但整個地下室完全都被水淹沒，「水面距離地下室天花板只有30公分」，所幸有一張大床墊漂浮在水面上，受困老人則趴在上頭艱苦的避難。

北京藍天救援隊公共安全潛水組的一名隊員馮子豪表示，當時水溫不到攝氏10度，而床墊為老人隔出了生存的空間，「老人沒在水裡泡著，是他堅持到現在最重要的原因。」

據悉，受困老人是一名60多歲女性，家就住在樓上，地下室則是拿來儲藏用。由於淹水時，該名老人擔心儲藏室的物品被淹，於是來「搶救」物資，怎料發現水淹到腳踝高度時，就已經因為水壓太大，無法將門推開，因此在地下室受困兩個多小時。

在經過現場救援人員評估後，馮子豪先是與另一名隊員帶著潛水裝備，破門進入地下室後，幫老人換上潛水裝備，但是卻因為水下一片漆黑，難以判別方向，找不到逃出地下室的門。在半小時內，兩人下潛了六次，仍一無斬獲，而他們也出現了失溫症狀。

於是他們決定更改方案，將水位降下來，提升地下室的能見度以及視野，以降低救援難度。期間他們也不斷安撫受困老人，以確保其不會陷入情緒恐慌。

在經過一個半小時後，地下室水位也終於下降到成人肩膀的高度，也找到了地下室的門，並協助受困老人帶著潛水用的呼吸裝置，距離救援展開過後6小時，才終於逃出地下室。受困老人看見潛水員們出現，也不斷地說著「謝謝你們」。

北京暴雨引起史上罕見洪災，房山、門頭溝災情尤為嚴重，出現塌方和洪水，多處基礎設施也被沖毀，更造成多個城鎮的通訊完全中斷。


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