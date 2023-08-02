卡努颱風海陸警齊發！明離島交通船「10航線、42航次」停航
卡努颱風今（2）日持續朝台灣靠近，「海上警報」和「陸上警報」皆已發布。航港局統計，今日已有11航次停航，預計明（3）日將有10航線，計42航次停航，請旅客颱風天不要前往離島，避免滯留。
記者許若茵／台北報導
今日北台灣因颱風外圍環流，間歇性的降雨時間較長，氣象局持續發布「大雨特報」，週四至週五，整個西半部皆有局部短暫陣雨，北部要小心局部大雨，中南部降雨則較局部短暫，東半部大多為多雲，週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。
受卡努颱風影響，本日共5航線，計11航次停航，航港局預估，明日共有10航線，計42航次停航：
(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)
(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)
(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)
(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)
(5)南竿-東引：全部停航(2航次)
(6)台北-馬祖：全部停航(1航次)
(7)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)
(8)富岡-綠島：全部停航(10航次)
(9)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)
(10)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)
航港局呼籲，颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而須滯留離島。