川普無畏官司纏身！感謝支持並稱起訴書「喚醒世界」認清美國腐敗
美國前總統川普（Donald Trump）因為國會暴亂案，1日遭到起訴4項罪名，包括串謀欺騙美國、串謀阻礙國會認證拜登當選、串謀並試圖阻礙國會認證拜登當選，以及串謀侵犯選民權利。川普第一時間就反擊檢察官對自己的起訴是「政治迫害」，而美國時間2日一早，川普又在自己的社群網路平台發文，稱自己被正式起訴後獲得「前所未有的支持」，更說起訴書「喚醒了世界」看清美國，在過去3年變得如此衰弱與腐敗。
記者倪浩軒/綜合報導
川普表示，美國對「表現非常成功」的前總統、2024大選共和黨領先的候選人（指他自己）進行史無前例的指控，已經喚醒全世界看清美國在過去3年發生的腐敗、醜聞和衰落。川普重申，「美國是一個正在衰落的國家，但我們將使它再次偉大，比以往任何時候都更加偉大！」
《BBC》報導指出，川普的話至少有一點是正確的，那就是他在共和黨初選民調中遙遙領先，且目前大多數的民調都顯示，川普與尋求連任的拜登獲得的支持度難分軒輊，兩人可說是並駕齊驅。
《BBC》分析川普在美國國會暴亂案面臨的指控，串謀欺騙美國可處最高5年有期徒刑，串謀並試圖阻礙國會認證拜登當選可處最高20年有期徒刑，串謀侵犯選民權利可處最高10年有期徒刑。
從理論上來說，如果川普被定罪，這些罪名的嚴重程度足以讓他入獄，但是考慮到川普的特殊身份，許多專家都認為川普不太可能坐牢。另外，即便川普真的被判有罪，甚至必須坐牢，他理論上依然可以競選美國總統。
川普已經被告知明天（美國時間3號）必須出庭，目前還不確定川普會選擇親身到場或是透過視訊虛擬出庭，但有消息透露，川普傾向親自出庭。