卡努逼近！北北基宜放颱風假　醫院開診資訊一次看

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📍臺大醫院
臺大醫院（包括總院、兒童醫院）8月3日（急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般X光檢查外，其餘停止服務。
📍亞東醫院
因應卡努颱風，亞東醫院8/3(四)上下午改為颱風診，夜間門診暫停；急診及住院24小時照常運作。
門診取消病人可於一個月內再掛同科同醫師乙次，不受網路及現掛的限號影響，相關颱風診細節可至亞東醫院官網查詢。
📍新光醫院
新光醫院8/3（四）門診停診、住院、急診照常
📍台北榮總
臺北榮總明(8/3)日停診，各項檢、查驗暫停，急診照常。
📍三軍總醫院
三軍總醫院本院內湖及汀州院區8月3日全日休診，急診照常，若有疑議請電洽02-87923311。
松山分院因應防颱安全措施，明（3）日看診時段僅開設內、外科各一門診，另急診醫療服務照常。
📍振興醫院
因應卡努颱風來襲，振興醫院08/03(四)上、下午內外科門診各開一診，急診加強服務。
📍北醫附醫
北醫附醫08/03 (四) 門診、檢查、健檢暫停服務；急診、住院照常服務。
📍臺北醫院
08/03
1.上午門診內外科各開一診(內科黃建元醫師、外科范昌漢醫師)，下午跟晚上的門診停診
2.急診、洗腎中心、待產接生 維持24小時服務
3.民眾就醫請留意外出安全
📍長庚醫院
基隆長庚：8/3門診及檢查暫停，手術住院急診透析正常
土城醫院：8/3所有門診暫停，手術住院急診透析正常
台北長庚：8/3設颱風特別門診 ，檢驗暫停，住院急診正常
📍北市聯醫
各院區門診全天停診。
各附設院外門診全天停診。
原已排定之各項手術、特殊檢查照常進行，並加強急診作業。
各院區所舉辦之活動將順延，確定日期另行公布，造成不便之處，敬請見諒。
民眾若有相關問題，亦可電洽客服中心：臺北市民當家熱線1999轉888（外縣市請撥02-2555-3000），或逕至網站查詢。
📍輔大醫院
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