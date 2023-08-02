全家霜淇淋10年吸金50億！兩大國際品牌背後強撐腰

全家2013年創業界之先開賣霜淇淋，讓全台颳起霜淇淋旋風，獨創的「三圈半」技法更為業界立下標竿，如今全家「Fami!ce」霜淇淋已邁入10週年。
目前約有逾2千間店舖販售，10年累積超過50億元商機，吸引約1.5億來客數，同時，也挺過兩年疫情，年創10萬筆討論聲量，「霜淇淋」已成全家重要戰略平台，也穩居消費者心中超商霜淇淋第一品牌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家於2013年單憑自身力量開賣霜淇淋無果，會長潘進丁在一次赴北海道出差時，吃到NISSEI機台製作的霜淇淋後相當驚艷，回台後，告知台灣團隊並進一部研究，透過母公司伊藤忠的協助，成功與NISSEI接觸。
NISSEI協助與全家一同開發口味配方，並與南僑集團產線合作，在地生產霜料與餅皮，最後透過NISSEI機台「最適口感、穩定製冰、品質管理」等三大優勢，打造「Fami!ce」霜淇淋。
NISSEI岡本明執行董事表示，「最適口感」的秘訣取決於霜淇淋製冰的空氣含有率，「穩定製冰」則與機台本身可在製作多支後僅需冷卻1至2分鐘，即可持續運作有關，而「品質管理」方面，機台可自動殺菌、易拆裝、減少清洗機台所需時間，並導入國際HACCP進行衛生管理，清楚掌握殺菌及清洗紀錄，確保機台運作順暢，成為「全家」Fami!ce霜淇淋的最佳後援。