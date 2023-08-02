不明原因體重減輕可能罹「1病」　嚴重恐心臟衰竭、骨質疏鬆

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甲狀腺過度分泌 恐致體重異常減輕柳營奇美醫院內分泌新陳代謝科陳家禎醫師表示，甲狀腺是人體最大的內分泌腺，主要功能是用以維持人體的新陳代謝。當甲狀腺過度分泌時，會使身體的基礎代謝率上升，進而可能導致體重的異常減輕，在沒有刻意減重之下，6個月內減輕達原本穩定體重的10％；或是在一個月間急速下降5％，皆屬於臨床上有意義的體重減輕。
女性發生為大宗 常伴隨遺傳史根據健保署的資料統計，甲狀腺亢進的發生率約為千分之一，盛行率約為1~2%，而其中又以女性為大宗，與男性的患病比率約為3︰1，在任何年齡都有可能發生，但又以20~40歲為最好發的年紀。許多甲狀腺疾病常伴隨遺傳史，家族成員中若有遺傳性甲狀腺亢進，發病率會比一般人高出6~9倍。
甲狀腺亢進原因多 常見症狀一次看陳家禎醫師指出，造成甲狀腺亢進的原因相當多，其中又以自體免疫所造成的葛瑞夫茲氏病（Graves' disease）為最常見。甲狀腺機能亢進常見的症狀包括緊張、流汗、疲倦、心跳快速、心律不整、體重下降、時常感覺燥熱與腹瀉等，有部分民眾可能合併有持續性的噁心嘔吐與消化異常。
而罹患葛瑞夫茲氏病的人，可能還會合併有甲狀腺腫大、眼球凸出、電解質異常（如鉀離子、鈣離子）、皮膚病變、下肢水腫與杵狀指等現象。
年輕患者症狀較為明顯 未治療嚴重會致命甲狀腺亢進的症狀嚴重度常與病人年齡呈現負相關，年輕患者的症狀較為明顯且典型，而老年患者則有時會以虛弱、無力或體重減輕等較不特定的症狀作為表現；而長期未治療的甲狀腺亢進可能造成心臟衰竭、骨質疏鬆、眼睛病變等，而其中最嚴重病症是甲狀腺風暴，嚴重者甚至會造成10~30%的死亡率。
甲狀腺亢進治療 常見3方式目前甲狀腺亢進的治療方式主要有三種：藥物治療、放射碘治療、以及手術切除甲狀腺。陳家禎醫師說明，目前藥物治療為台灣最常見的方式，一般而言控制上並不困難，但藥物使用須注意罕見且嚴重的中性球減少症與肝臟相關的副作用；而放射碘治療是指一種帶放射性碘的口服藥，不過部分病人可能會出現甲狀腺低下的症狀。
最後外科手術是切除部分甲狀腺來快速得到治療效果，但缺點除了外觀上頸部會留下一條疤痕外，且有四分之一左右病人會再復發。
飲食應特別注意 出現疑似症狀快就醫陳家禎醫師提醒，甲狀腺亢進的病人需要特別注意飲食，應盡量避免高碘食物，如海藻類與海產類，患者本身也可改用無碘鹽進行烹調。長期來說，良好的疾病控制對於病人心臟與骨頭都有長遠的保護作用。因此，當民眾出現類似症狀或家中有人有甲狀腺相關疾病時，需特別注意甲狀腺功能異常的可能性並盡早就醫檢查。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58691
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