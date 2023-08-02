Joeman同框日本女優河北彩花！「甜蜜比愛心」笑到眼睛睜不開
知名百萬YouTuber Joeman上月10日在IG透露與實況主女友「妮婭Niya」已分手，「很遺憾的要跟大家說一聲，我跟妮婭已經分手了」，兩人決定不再耽誤彼此，還給彼此自由，並將重心專注於事業上。他今（2）日突然在IG曬出與日本女優河北彩花的合照，只見他笑到「眼睛不見」，緊靠著河北彩花，兩人還一起比愛心，讓大批網友超級羨慕：「居然是河北彩花，我羨慕到原地想投胎」、「可惡...」、「太羨慕啦。」
記者郭佩蓉/綜合報導
Joeman今日在IG曬出與日本女優河北彩花的合照，只見他笑到「眼睛不見」僅剩一條線，與河北彩花肩靠肩，手還一起比愛心，另一張照片則是拿著河北彩花簽名的作品，並表示：「最近工作太多，累到眼睛都快睜不開了！」
事實上，睽違三年全亞洲最大「TRE台北國際成人展」即將於8月4日到8月6日在新北市工商展覽中心強勢回歸，更加碼於8月2日在TICC台北國際會議中心舉辦「AV+年度風雲女優大賞」。據悉，JKF大手筆邀請到地表最強SS級女優河北彩花，同場女優還有三上悠亞、深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI、明里紬、涼森玲夢和小宵虎南，消息曝光後，讓大批粉絲暴動。
照片曝光後，網友們也紛紛留言：「居然是河北彩花，我羨慕到原地想投胎」、「好羨慕」、「九妹，請不要洗手，借我摸一下」、「分手後看起來滿開心的阿」、「整個發自內心燦笑」、「笑成這樣。」