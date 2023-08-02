夏克立加拿大家暴官司大逆轉 黃嘉千發律師信：故意扭曲事實
夏克立委託律師上月發出聲明，表示溫哥華皇家檢察官辦公室已對夏克立身上的所有指控撤除，換言之，黃嘉千提告的刑事案件不成立，「確認夏克立一直以來並無任何不法行為。」對此，黃嘉千今（2）日透過經紀人發表律師聲明，反擊前夫夏克立故意扭曲事實。
記者羅凌筠/台北報導
黃嘉千委託的賴芳玉律師指出，「夏先生因對黃女士施以家庭暴力，涉犯加拿大刑法攻撃罪及使人窒息之攻擊罪，被檢方（溫哥華皇室檢察署）提起公訴，並核發『禁止接觸、遠離及禁止持有使人致傷或死亡之物品或武器之釋放令（Release Order）』。檢方認為夏先生涉有家暴，且其事證的定罪率極大，然因黃女士即被害人已離開加拿大，返回台灣居住，因此目前程序尚欠缺公共利益，方暫停原定今年8月的庭期，此有向法庭調取2023年7月25日的筆錄可證，並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力，夏先生故意扭曲事實，誠屬遺憾。」
此外，黃嘉千的律師聲明中也提到，「關於加拿大的家事法庭，加拿大卑斯省最高法院裁判亦認定夏先生不斷透過訊息企圖將第三人捲入雙方衝突，此行為已構成持續性之家暴，雖夏先生提起上訴，但2023年6月19日業經加拿大之上訴法院（COURT OF APPEAL FOR BRITISH COLUMBIA）駁回。」
※【NOWnews 今日新聞
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