「說好的同步呢？」張善政臉書遭民眾灌爆：10點再給你一次機會
卡努颱風來襲，之前強調會同步宣布是否上班上課的「基北北桃」，不料稍早卻出現基隆市、台北市以及新北市明（3）日停班停課，唯獨桃園市維持正常上班上課的決定。消息一出，桃園市長張善政的臉書瞬間被灌爆，「說好的同步呢？」、「不是善政，是善變！」還有民眾不放棄最後一絲放颱風假的機會霸氣留言表示，「你再仔細想想喔，10點再給你一次機會」。
記者李春台／桃園報導
在基隆市、台北市以及新北市同步發出明天停止上班上課一天的訊息後，張善政卻在臉書貼文表示，「這一次我們仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此明日維持上班上課。」隨即這篇貼文底下就被憤怒而又頗富創意的市民灌爆。
大部分貼文的民眾都表示，「說好的同步呢？」顯示大家都對基北北桃4市中，桃園市是唯一要上班上課的事實無法接受。短短一個多小時，留言就突破萬則，大家除了「憤怒」，也展現了不小的「幽默感」，「看來沒有善政只有善變」、「您是我今世看過最善變的男人」、「張善變，要不要宣布桃園獨立為桃園國？」其中也有不少民眾不願放棄最後一絲明天放假的機會霸氣留言：「你再仔細想想喔，10點再給你一次機會」。
張善政臉書貼文表示，「向市民朋友報告，桃園市明(8/3)日 #正常上班上課
這一次我們仍然依循基北北桃共同決策的機制，但根據多項氣象預報，桃園風力雨量皆未達到停班課標準，因此明日維持上班上課。」
張善政貼文指出，再次提醒市民朋友，雖未列入警戒範圍，但受到颱風外圍環流影響，仍可能有較大雨勢，沿海空曠地區也會有強陣風出現，請大家出門注意安全，隨時關注颱風資訊。