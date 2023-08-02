卡努颱風逼近！10公路恐預警封閉　明雙鐵正常行駛

我是廣告 請繼續往下閱讀
公路總局表示，依卡努颱風最新颱風路徑顯示，受颱風外圍環流影響，中北部山區有豪雨發生機率，將視風雨狀況發布預警警戒作為。
公路總局依情資研判，首波影響範圍路段，包含台2線（濱海公路）、台7線（北橫公路西部路段）、台9線（北宜公路）、台9甲線（烏來路段） 、台61線（西濱公路），3日起受西南風增強後續影響路段為台8線（中橫公路） 、台14線（埔霧公路）、台14甲線（合歡山公路）、台20線（南橫公路）、台29線（那瑪夏~五里埔），惟實際作為將依即時氣象情資及現場情況機動調整。
🟡高鐵
台灣高鐵公司表示，依據最新氣象資訊綜合研判，明（3）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。惟為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。
台灣高鐵公司呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾務必加強固定，如大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品一旦遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內而纏繞架空電車線，不但恐損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，更有觸法之虞，民眾切勿掉以輕心。
台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：
1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
2.為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
🟡台鐵
台鐵預測，8月2日至8月3日12時前列車行駛概況如下：
一、西部幹線（基隆=潮州=枋寮間）正常行駛。
二、東部幹線（樹林=花蓮=臺東間）正常行駛。
三、南迴線（枋寮=臺東間）：正常行駛。
四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。
台鐵說明，自發布海上颱風警報起至解除海上颱風警報止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
更多「卡努颱風來襲」相關新聞。