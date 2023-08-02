桃園不同步？張善政：設籍或跨基北北桃上班民眾可依勞基法放假
中颱卡努來襲，基北北3市晚間8點宣布明（3）日停班停課，但桃園市卻要正常上班上課，讓原本說好「盡量同步」的桃園市長張善政臉書立刻被不滿網友灌爆，質問「說好的同步呢？」，也有人嗆張仔細想想「10點再給一次機會」。對於做出和基北北不同的決定，張善政晚間回應表示，根據氣象局預報，桃園市離停課、停班的標準還有一段差距，因此才做出這樣的決定，針對跨市上班或戶籍在基北北的民眾，可依照勞基法規定不用上班。
記者李春台／桃園報導
張善政晚間主持「卡努颱風災害應變中心二級開設」應變整備會議後，對於桃園市決定不跟進基北北停班課決策說明表示，這次氣象局對於桃園地區的預報，無論風量或與量，都跟停班停課的標準還有一段差距。就新北或基隆北海岸來講，受到比較嚴重影響的區域也只有沿海部分，可以理解新北市府為了考量新北市整體性，需做停班停課決定，台北市因被新北市包圍，也要做同樣的停班課決定，但桃園市因距離停課、停班標準還有差距，在這個時間認為不應該跟進做停班停課決定。
針對跨市上班的民眾，張善政指出，依照勞基法，若是在新北或台北上班的桃園市民，是可以不用去上班的，反之若住在雙北、基隆民眾到桃園上班者，就可以不用到桃園上班，依照勞基法等相關法規，桃園市照常上班上課，對於居住在雙北或通勤到雙北上班的朋友，並不會有安全上的影響。