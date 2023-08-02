俄襲擊烏克蘭穀物設施　艾爾段籲蒲亭別讓戰事升溫

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聯合國和土耳其去年7月斡旋促成的黑海穀物協議，一度允許原本在俄烏戰爭下出口受阻的烏克蘭穀物得以安全外銷，但在俄羅斯退出之後，協議於上個月終止。
艾爾段今天表示：「任何會讓俄烏戰爭更趨緊張的動作都不應該採行。」
土耳其總統辦公室表示，艾爾段也強調穀物協議的重要性，並稱這份協議是「和平的橋樑」。
烏克蘭今天表示，俄羅斯襲擊烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）的港口基礎設施，鎖定協議瓦解後用於出口穀物的設施。烏克蘭檢方表示，一部穀物升降機、數座穀倉和倉庫因為這波攻擊受損或被毀。
根據土耳其總統府，艾爾段還告訴蒲亭，穀物協議長期失效「對大家都沒好處」，窮國受創會最重。
艾爾段也提到，協議實施時下降23%的穀物價格，在過去兩週回漲15%。他矢言土耳其會透過外交「加緊努力」推動恢復協議。
根據艾爾段辦公室，兩位領導人也就蒲亭訪問土耳其一事達成共識，但未提出時間表。
克里姆林宮則說，蒲亭今天籲請艾爾段協助俄羅斯出口穀物到易於缺糧的非洲國家。
克里姆林宮在聲明中表示，兩位領導人通話期間，俄方「表達與土耳其和其他有關國家就此議題合作的意願」。
俄羅斯退出黑海穀物協議前，一再表示沒有延長協議的理由。俄方表示，消弭俄國食品和化肥出口障礙的承諾，迄今尚未兌現。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1120802