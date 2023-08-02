全家霜淇淋逆轉勝！無懼對手7-11「思樂冰」　酷繽沙8月聯名黑松

全家2013年創業界之先開賣霜淇淋，全台颳起霜淇淋旋風。目前約有逾2千間店舖販售，10年累積超過50億元商機，吸引約1.5億來客數。目前霜淇淋的營收已經超越全台門市販售的茶葉蛋，已然成為全家的重要戰略平台。
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儘管遭遇谷底，全家仍依循慣例每月開發新品，最近3年又再次重回銷售高峰，特別在今年上半年，每月平均熱銷破300萬支，今年上半年度的業績，已追過去年整年業績，今年有望能成功達成4000萬支銷售巔峰。
林鴻成透露，霜淇淋業績能從谷底重新崛起主要歸功於口味的創新與突破，其中包含仙人掌、鐵觀音等，皆為網友敲碗期盼回歸的經典口味。自霜淇淋開賣至今，已上市94種口味，包含已研發待上市的口味甚至接近200種。
另外，全家多次藉由聯名風潮帶起討論，而「圓滾滾」的霜淇淋造型，更吸引消費者拍照打卡，年創10萬網路討論聲量，成功將霜淇淋業績拉高。
全家霜淇淋具「全齡化」與「全季節性」兩大特點。購買霜淇淋的顧客中，有高達5成超過40歲；在季節口味的選擇與創新上，全家打破過往冰品銷售的季節性侷限，於夏季推出雪酪感、水果類等清爽口味，冬季則推出重乳感等較為濃郁的口味，冰品溫度皆落在-5至-7度間，舒適入口。
如今，冰品已成為兵家必爭之地，統一超商回歸獨家人氣飲品「思樂冰」應戰。對手來勢洶洶，林鴻成表示，思樂冰屬「水冰」類型，暢涼感十足，較適合夏日食用，「Fami!ce霜淇淋」則屬全季節性冰品，各自皆有不同發展。
同樣是「水冰」系列，全家「酷繽沙」也不斷改版精進，林鴻成預告，8月將會和黑松沙士獨家聯名推出新品，他強調「黑松從未與任何品牌聯名」，十分期待古早味品牌黑松帶領酷繽沙再創銷售高峰。