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籃球／世新男、女籃佛光盃首日大勝　陳將双因傷未上場

▲世新男籃外籍新生庫克。（圖／記者路皓惟攝）
▲世新男籃外籍新生庫克。（圖／記者路皓惟攝）

記者路皓惟/高雄報導


2023佛光盃大學籃球邀請賽，今（2）日晚間世新男、女籃接力亮相，世新男籃95：62擊退馬來西亞，張俊生拿到全場最高20分外帶6籃板，陳將双因腳傷未上場，教練陳泫宇表示，今年球隊球風跟以往有些改變，這次目的就是磨合，目標還是擺在UBA冠軍。

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世新男籃佛光盃首戰馬來西亞代表隊，首節球隊多點開花，取得24:15領先，次節王鼎鈞飆進兩記三分球，持續保有領先優勢，第三節在世新外籍生庫克7分帶領下，擴大至17分領先，末節劉宥儇、張俊生和江政恩輪番開火，終場世新便以33分之差輕取大馬。

世新男籃自UBA冠軍戰失利之後，球隊已經近2個月沒實戰，這次佛光盃是首場正式盃賽，參賽陣容中近半都是大一菜鳥，陳泫宇表示，雖然這批新生都算是即戰力，但畢竟他們剛上大學，觀念、默契和防守上還需要磨合。

從國中開始就是受到矚目的陳將双，也有報名本次佛光盃，但首戰並未下場，陳泫宇透露未來他，由於他的舊傷還沒完全好，為了他的身體著想，決定讓他先休息。

世新男籃連三年UBA大專籃球打進冠軍戰，今年球風跟以往不同，對於子弟兵的表現，陳泫宇給予肯定，「我覺得這批孩子都很聽話，也很乖、很認真訓練，球風的改變他們適應得很快，也學得很快。」

談到佛光盃比賽目標，陳炫表示，主要是以賽代訓，盡力而為，「畢竟大家現在都還在磨合，帶他們出來比賽是希望讓他們見見世面，看看不同的球隊和風格，最重要的目標還是UBA冠軍。」

另外，世新女籃109：42大敗德拉薩大學，創下佛光盃首日賽程最懸殊比分差，楊淑琄23分4助攻6抄截全能成績，外籍生吉芙17分9籃板6抄截，宋瑞蓁16分5籃板7助攻。

▲世新女籃宋瑞蓁繳出16分5籃板7助攻。（圖／三好體協提供）
▲世新女籃宋瑞蓁繳出16分5籃板7助攻。（圖／三好體協提供）

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