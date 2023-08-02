卡努颱風襲！壽險啟動保戶關懷　保費借款息緩繳、房貸紓困看這　

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富邦人壽
1、免費補發保單：依現行保單補發作業程序填寫保單變更申請文件，並載明為「受創災區之保戶申請保單補發免收工本費」，經確認後得免收補發工本費。
2、續期保費緩繳優惠：凡受災保戶且其保費的應繳月今年7月至11月者，提供保費緩繳6個月。
3、保單借款利息寬延：受災保戶應繳的保單借款利息，繳款期限為今年7月至11月者，得寬延3個月繳息。
4、快速理賠服務：受災保戶可透過業務員以傳真或線上申請理賠，其他文件可後續另行補齊。
5、緊急醫療代付服務：7大合作院所（淡水馬偕醫院、台北馬偕醫院、台中榮總醫院、佳里奇美醫院、永康奇美醫院、柳營奇美醫院、花蓮慈濟醫院），保戶事故住院時由富邦人壽代為以理賠金結算住院醫療費用。
6、房貸優惠還款諮商：專人提供受災房貸客戶研擬紓困或展延優惠還款計劃方案
國泰人壽
1、快速理賠：因這次受災重大且事故明確者，提供醫療或身故證明文件即可快速理賠。
2、醫療理賠預付金：申請經審視符合相關規定即給付「理賠醫療預付金」。
3、緩繳及優惠服務：啟動免費保單換發服務，應繳月為2023年8月的續期保險費、保單借款利息，給予受災地區保戶緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶即日起至2023年10月底前，如首次純增10萬元以內的保單借款，自借款之日起6個月內，免計利息。此外，受災戶房屋貸款本金及利息亦給予緩繳3個月的貼心服務。
中國人壽
1、保費緩繳：凡保單收費地址為災區者，且續期保費應繳日期於今年8月2日至11月2日者，可申請將保費繳款期限延長至應繳日起算3個月。
2、保服優惠：保單貸款緩繳6個月利息優惠、災區保戶可免費申請補發保險單
3、房貸紓困：受災房貸客戶檢附證明文件，可申請本金緩繳（只繳利息）3個月。
4、旅平險彈性調整：投保旅行平安險的行程因風災災害而延期或取消旅遊行程保戶，可於8月9日前提出契變申請辦理取消或延期。
5、快速理賠：身故件一經確認，可不經受益人提出理賠申請，即主動優先處理給付相關事宜；醫療件經確認住院天數及治療內容後，日額型險種即可依保單條款的給付項目先行給付，實支實付型險種需檢附收據申請才能給付，但如保單條款約定可轉換為日額給付，則就住院天數以日額先行給付，相關文件與收據候補後以擇優給付方式辦理。
6、住院預付金：若保戶住院治療且符合相關規範，即可申請最高10日，上限新台幣6萬元的住院預付金。
新光人壽
1、主動協助理賠：主動派員到府服務，積極與受災保戶家屬聯繫慰問、協助辦理理賠及相關售後服務的申請。
2、保單補發免收工本費：保單因這次災害遺失或毀損需重新補發者，一律免收補發工本費。
3、續期保費緩繳優惠：受災區域保戶（須申請且符合相關條件）給予應繳月今年8月的續期保險費緩繳3個月優惠。
4、保險單借款利息緩繳優惠：保單借款利息應繳月為今年8月並符合受災對象者，經受災保戶申請後，該期保單借款利息自應繳日起可緩繳6個月。5、房屋貸款本金寬延優惠：房屋借款人確因這次受災損致還款困難者，經受災保戶申請、覈實審理後，提供房屋貸款本金寬延（緩繳）1年的優惠措施。
三商美邦人壽
1、保單借款利息減免：即日起至今年9月30日止，受災保戶淨增加的保單借款，自借款申請日起優待免息90天，每張保單的累計免息借款本金以新台幣10萬元為上限。
2、免費補發保單：若因受災導致保單遺失或毀損而需重新補發，即日起至今年11月30日止，免收重製工本費。
3、續期保費緩繳：續期保險費應繳費日今年6月至11月的受災保戶，繳費期限可延長至明年01月31日止。
4、快速理賠：理賠單位將偕同業務員，主動協助受難保戶快速辦理理賠服務。
5、房屋貸款本金緩繳：即日起至今年10月31日止，受災戶房屋貸款本金可申請緩繳3個月。
台灣人壽
1、快速理賠服務：主動進行搜尋、比對及關懷聯繫，協助保戶快速獲得理賠，受災致身故及失蹤將從寬認定；投保住院醫療或傷害醫療保險的受災保戶，如因這次災害而受傷，可先行提出預付醫療保險金申請，所需必要文件後補。
2、續期保費緩繳3個月：續期保費應繳月為本月份及前一個月份的正常繳費件，可申請緩繳3個月。
3、保單借款利息緩繳6個月，自保單最近的應繳息起算，可申請緩繳6個月。
4、補發保單工本費優惠：免收工本費
5、緩繳房屋貸款本金及利息1年
全球人壽
1. 續期保費緩繳：提供應繳保費區間今年7月1日起至9月30日的保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保費3個月。
2. 保單借款利息緩繳：凡應繳利息區間自今年7月1日起至12月31日保單，受災保戶自即日起經申請可緩繳保單借款利息6個月。
3. 申請補發保單免收工本費：受災保戶因這次災害致遺失保險單，其申請補發保險單免收工本費。
4. 快速理賠：因卡努颱風影響致發生保險事故的受災保戶，申請時註明「112年卡努颱風受災保戶」，理賠部門受理後將以特急件安排專人優先處理。
保誠人壽
啟動包含「保險費緩繳」、「免費補發保單」、「新貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶免收6個月保單借款利息」、「舊貸戶保險單借款利息延緩併入本金3個月」、「快速理賠」等6大保戶關懷措施，提供受災保戶即時協助。
遠雄人壽
1、續期保費緩繳：受災保戶凡其保單應繳日期為這次災害發生日起至今年10月31日者，提出申請且經受理，可提供保費緩繳3個月（自應繳日起算，含寬限期）。
2、快速理賠：若因此次受災造成事故傷害，保戶可檢附相關證明先行送件，其餘理賠文件及手續後補，以加速處理作業，優先審理賠付。
3、保單借款利息優惠：受災保戶自這次災害發生日起至今年10月31日前提出申請且經受理，保單借款利息得減免3個月，且保單借款利息得緩繳3個月。
4、保單補發免工本費：受災保戶自這次災害發生日起至今年10月31日前提出申請且經受理，提供保單補發免收工本費服務。
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