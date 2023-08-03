北北基颱風假！台北上次「停班停課」已是2年前：暴風圈涵蓋全台
由於卡努颱風（Khanun，泰國命名，原意為菠蘿蜜果）今（3）日會觸碰台灣北部地區陸地，因此昨（2）日晚間，台北、新北、基隆共同宣布停班停課，不過你還記得上一次北部放颱風假是什麼時候嗎？事實上，若以台北市為基準，上一次的颱風假已經要追溯到2021年9月的「燦樹颱風」，其颱風暴風圈一度籠罩全台，睽違2年後，終於再有颱風假出現。
記者張志浩/綜合報導
台灣每年都有颱風影響，不過據氣象局觀測資料，上一次有颱風登陸台灣已經是2019年8月24日，當時「白鹿颱風」從屏東滿州鄉登陸，之後到去年底為止，整整3年多、1000多個日子都沒有颱風登陸，是1958年有正式颱風紀錄以來最久的一次，且紀錄還在持續中。
沒有颱風登陸，颱風假的機率也隨之驟降，根據台北市政府「歷次天然災害停班停課訊息」記載，前一次放颱風假是2021年9月12日的「璨樹颱風」，颱風暴風圈一度籠罩全台，但當時遇到週日，且疫情期間民眾多半待在家中，體感就像一般假日，若再往前查詢，則要到2019年，當年8月9日「利奇馬颱風」，以及9月30日「米塔颱風」達停班停課標準，一年就放了2次颱風假。
而此次卡努颱風影響不容小覷，明（4）日北北基是否繼續放颱風假？還有待觀察，提醒民眾，今日北台灣因颱風外圍環流，間歇性的降雨時間較長，氣象局持續發布「大雨特報」，週四至週五，整個西半部皆有局部短暫陣雨，北部要小心局部大雨，週五至下週一（8月4日至8月7日），卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。