世大運／中國成手下敗將！中華羽球隊摘下本屆第二金、完成二連霸

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本屆羽球代表隊成員包括許玟琪、李佳馨、鄧淳薰、宋碩芸、張淨惠、董秋彤、林俊易、葉宏蔚、李芳至、廖倬甫、李佳豪、柏禮維等選手，與教練團廖偉喆、鄧世華、蔡侑勳，今日上午先在混合團體準決賽直落三橫掃馬來西亞，晉級金牌戰。
金牌戰台灣推出第1點混合雙打李佳馨／葉宏蔚、第2點男子單打林俊易、第3點女子單打許玟琪、第4點男子雙打李芳至／葉宏蔚、第5點女子雙打李佳馨／鄧淳薰。
其中李佳馨／葉宏蔚世界排名第16，林俊易、許玟琪分別是世界第25、20，李佳馨／鄧淳薰是世界第20。李芳至、葉宏蔚是初次搭檔，不過前者與雙胞胎兄長李芳任、後者與蘇敬恒搭檔，世界排名亦各排第26、32。
地主金牌戰陣容更豪華，除男單王正行因以國內賽為主、世界排名僅第266，其餘都曾有蘇迪曼盃或優霸／湯姆斯盃冠軍資歷。混雙杜玥／何濟霆在角逐東京奧運資格未果而各自專注女、男雙前，曾高居世界第19；女單韓悅是世界第9；男雙譚強／任翔宇、女雙李汶妹／劉玄炫分別是世界第20、14。
儘管在我方打出好球時，現場也不吝掌聲，但中國隊得分時熱烈程度更甚，中華隊依然是抗衡著對方主場優勢作戰。第1點李佳馨／葉宏蔚首局在網前多拍來回對決中居於劣勢，失誤也較多，雙位數差距告負；次局局勢未改，我方更早被拉開，最終以11比21、12比21落敗。
第2點男單左手持拍對決，林俊易對首度過招的王正行，首局因不適應對方球風與自身失誤過多，至局末才逆轉並在deuce後拿下；次局林俊易不論節奏掌控、路線調動都佔優勢，儘管後半局2度遇亂流被追至3分差，仍順利以22比20、21比17告捷，扳回一城。
林俊易說：「沒有交手過，但有先研究一些他的影片，相信他可能也有，我想我是贏在國際賽經驗更豐富。第1局還在適應，對方回的球也更到位，而我卻無法有同樣回擊品質，加上風向不太適應，到後面才調整過來。第2局算是比較能掌控節奏，後半局他有做戰術變化，加上有不明原因球速突然加快，很高興回穩後有拿下比賽。」
許玟琪第4點對戰韓悅，以6比21、17比21告負，雙方生涯4度交手都是今年，也都是韓悅直落二獲勝。許玟琪賽後說：「韓悅是能力很強的球員，其實我覺得比起勝負，更在意是每次交手，有沒有把上次沒做好的修正。」
第4點男雙，葉宏蔚、李芳至雖是初次合作，但以主動進攻侵略式打法先下一城，並再次局憑此與對手持續纏鬥，可惜尾聲失誤較多、多拍來回也被對方壓制，局數被扳平。決勝局依然膠著，雙方互有領先，13比13後葉宏蔚／李芳至才打出8比1攻勢，以21比16、18比21、21比14，扳平點數。
葉宏蔚說：「混雙輸完壓力有點大，很久沒像這樣，發球緊張到手在抖，很高興至少拿下一點。我想法比較多一點，會提出來和學長溝通，再討論怎麼執行。」李芳至說：「對方是原配，所以我們有比較多情報，宏蔚在後排有威脅，讓我可以更專心處理前排。後面關鍵分就是球來就殺，但有增加些角度變化，因為對方強度高、防守好，所以處理時有刻意不讓他們借力來打出更快回擊。」
決勝點李佳馨／鄧淳薰儘管世界排名低於對手，卻以凌厲攻勢先下一城，次局趁勝追擊，鄧淳薰前排數度扣殺得手，主要負責控制李佳馨攻擊上也時有佳作，11比7進入技術暫停，可惜後半局被對方一波10比4逆轉，重回拉鋸，20比19、23比22、24比23後3度錯過金牌點，所幸仍以21比12、27比25為我國拿下逆轉勝。