高球／木桿丶切桿與推桿都超水準　地主洪駿剛暫居領先

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這項比賽總獎金台幣315萬元，冠軍可得60萬元，將進行至8/4最後一回合。
台北球場受到卡努颱風外圍環流影響，前晚持續大雨，上午整理場地不及，上午組第一組開球時間延後半小時至7點，下午組最後一組於下午1:05開球，第二回合於下午近六點才結束。
兩回合結束，大會取總桿成績高於標準桿六桿的150桿，共52位選手晉級後兩回合決賽。
地主選手洪駿剛今天一鷹四鳥三柏忌，他自第10洞出發，第15洞及第16洞兩個五桿洞獵鷹抓鳥，第15洞第二桿打上果嶺，距洞9呎，一推獵鷹；第16丶18洞各是4呎與3呎的小鳥推桿；回九後，第3洞距洞15碼，第三桿直接切桿進洞抓鳥，第9洞14呎一推再抓一鳥。
洪駿剛推桿佳，26推，開球木桿與鐵桿丶切桿也不錯，尤其是策略設定得好，執行結果也見效，他說，只有八個洞使用一木開球，其他都以五木或四鐵開球，雖然也有幾洞打歪，不過還能將傷害降至最低，推桿也加強力道與判讀準度。
劉永華今天抓五鳥另有三個柏忌，也是諸桿都平均發揮水準，其中第7洞與第9洞都是15呎小鳥推桿，其他小鳥均靠表現好的木桿加桿及桿合力拿下，他今天28推，11個洞成功打上果嶺，12個洞成功打上球道。
他表示，雖然對台北球場不熟，不過知道這座球場不好惹，有幾個洞就被果嶺邊的長草修理了，他說：「尤其要特別注意打上果嶺那一桿，我都把它視為打英國公開賽一般，只能打在果嶺前，讓球跳上或滾上去。」