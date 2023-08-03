卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

卡努颱風「環流勾到陸地了」！11縣市大雨特報　最新路徑曝光

▲卡努颱風外圍環流已經開始對台灣造成影響，中央氣象局將持續更新「大雨特報」，提醒民眾做好防災準備。（圖／記者周淑萍攝）
▲卡努颱風外圍環流已經開始對台灣造成影響，中央氣象局將持續更新「大雨特報」，提醒民眾做好防災準備。（圖／記者周淑萍攝）

記者張嘉哲/綜合報導

卡努颱風今（3）日清晨5時中心位置在東北東方約370公里海面上，目前正向西轉東北緩慢前行，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆、宜蘭等地構成威脅，氣象局持續發布海陸警報外，清晨也針對11縣市發布大雨特報，雖然北北基宜今日放颱風假，不過民眾若要外出還是要注意安全。

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中央氣象局今清晨發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣；而陸上警戒區域為新北、台北、基隆、宜蘭；海上警報則是台灣北部海面、台灣東北部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。

▲卡努颱風最新路徑，預計週五會陸續脫離陸地。（圖/台灣論壇）
▲卡努颱風最新路徑，預計週五會陸續脫離陸地。（圖/台灣颱風論壇｜天氣特急）
對於目前卡努颱風動向，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，卡努颱風環流開始勾到陸地了，北部已有陣陣風雨，中南部山區也有一些零星雨勢，隨著颱風靠近風雨會逐漸加大，預計是週五會陸續脫離陸地。」提醒民眾應該要多加注意。

至於卡努的發展趨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示「卡努目前整個消風了，根據水氣雲圖來看，上方乾燥，雲型呈現東西向，表示高壓依然頑固，乾空氣入侵，進入海水熱焓量低，加上卡努結構調整中，稍微縮起來，目前長的醜醜的，型態稍微不對稱，會比較麻煩，但是無論怎麼變，風場還是非常大」。

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▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，卡努颱風結構調整中，但無論怎麼變，風場還是相當大。（圖/台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

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