卡努颱風「環流勾到陸地了」！11縣市大雨特報 最新路徑曝光
卡努颱風今（3）日清晨5時中心位置在東北東方約370公里海面上，目前正向西轉東北緩慢前行，暴風圈正逐漸進入台灣北部近海及東北部近海，對新北、台北、基隆、宜蘭等地構成威脅，氣象局持續發布海陸警報外，清晨也針對11縣市發布大雨特報，雖然北北基宜今日放颱風假，不過民眾若要外出還是要注意安全。
記者張嘉哲/綜合報導
中央氣象局今清晨發布大雨特報，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣；而陸上警戒區域為新北、台北、基隆、宜蘭；海上警報則是台灣北部海面、台灣東北部海面，航行及作業船隻應嚴加戒備。
對於目前卡努颱風動向，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，卡努颱風環流開始勾到陸地了，北部已有陣陣風雨，中南部山區也有一些零星雨勢，隨著颱風靠近風雨會逐漸加大，預計是週五會陸續脫離陸地。」提醒民眾應該要多加注意。
至於卡努的發展趨勢，「台灣颱風論壇｜天氣特急」也表示「卡努目前整個消風了，根據水氣雲圖來看，上方乾燥，雲型呈現東西向，表示高壓依然頑固，乾空氣入侵，進入海水熱焓量低，加上卡努結構調整中，稍微縮起來，目前長的醜醜的，型態稍微不對稱，會比較麻煩，但是無論怎麼變，風場還是非常大」。