18年婚姻緣盡！加拿大「最帥總理」杜魯道　宣布與妻子分居

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51歲的杜魯道是教師出身，2002年於蒙特婁認識蘇菲，並於2005年結連理，育有3名子女，分別是15歲的澤維爾（Xavier）、14歲的艾拉格雷絲（Ella-Grace）和9歲的哈德里安（Hadrien）。在分居消息宣布前，2人剛於5月初出席了英國國王查爾斯三世的加冕典禮，並於3月與美國總統拜登會晤。
這對在外界看來郎才女貌的夫妻，在杜魯道於2015年當選加國總理前，就已在加國國內甚至國際上有一定的知名度，杜魯道成為加拿大史上第2年輕的總理後，被譽為全球最帥領導人之一，夫妻偕伴出入國際場合時，也經常是鎂光燈焦點。
雖然聲明來的突然，卻也並非完全無跡可循。蘇菲去年曾在慶祝結婚週年紀念日的IG文中表示，2人經歷了陽光燦爛以及暴風雨的日子，一切還沒有結束，一段長期的關係在很多方面都充滿挑戰。杜魯道也曾在自傳中談到了婚姻中的問題，坦言：「我們的婚姻並不完美，共同經歷過艱難的起起落落，但蘇菲仍然是我最好的朋友、伴侶和愛人。即使受傷，我們依舊對彼此誠實。」
《英國廣播公司》（BBC）指出，近年杜魯道與蘇菲一起在公開場合亮相的頻率「越來越低」，杜魯道也是第2位在任期間宣布與另一半分居的加拿大總理，第1位則是他的父親皮埃爾·埃利奧特·杜魯道（Pierre Elliott Trudeau），他在1977年宣布與妻子分居，隨後正式離婚。