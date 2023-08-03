卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

複製杜蘇芮模式？北北基明天「還有颱風假嗎」？專家預估給答案了

▲卡努颱風逼近，北台灣從深夜就可以感受到風雨來襲。（示意圖／NOWnews資料照）
▲卡努颱風逼近，北台灣從深夜就可以感受到風雨來襲。（示意圖／NOWnews資料照）

記者張嘉哲/綜合報導

卡努颱風今（3）日清晨5時中心位置在東北東方約370公里海面上，目前正向西轉東北緩慢前行，北台灣地區從深夜就可以感受到風雨來襲，今（3）日北北基宜也宣布停班停課一天，不過由於適逢週四，跟上週杜蘇芮颱風來襲時一樣週期時間點，不少北部人也好奇「週五會不會複製杜蘇芮模式，也放第二個颱風假」。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」則從預估風雨程度來看，確實有機會。

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氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，今天北北基停班停課，那明天會不會也停？根據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場，今天北部風雨會越晚越強，尤其在北海岸陣風是有機會達10級上下，也就是可達停班停課標準。

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▲氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐洲中期天氣預報中心模擬的陣風場，今天北部風雨會越晚越強。（圖/觀氣象看天氣粉專）
「觀氣象看天氣」提到，至於市區也會有些風雨，但風力會較弱一些，明天早上北部風雨可能跟今天晚上差不多，也就是也有可能放颱風假，但至於會不會放，就還是看當地市政府如何決定。除此之外，提醒中南部民眾，卡努颱風在4日、5日將引進強西南風，會為中南部帶來較大的雨勢，尤其是山區，提醒民眾也要小心防範。

除此之外，氣象專家彭啟明也在Yahoo TV《彭博士即時氣象預報》中提到，北部沿海地區今天、以及明天週五上午都有可能達到停班停課標準，但是否放假颱風，要待各地方主管機關決定；他進一步說明，目前預測，今天下半天是風雨最大的時候，會有比較大的螺旋雨帶會進到北台灣，風勢會比雨勢更劇烈，不過比較麻煩的是明天週五上午的時候，如果按照目前颱風滯留的情況，颱風仍會相當接近台灣，風勢也會跟週四差不多，一直要到週五晚上風雨才會減弱。

統整未來卡努颱風對台灣天氣的影響，今明兩天，中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨的可能，週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。

▲卡努颱風今明兩天最靠近台灣，北部地區務必留意強風大雨，北北基也已宣布放颱風假。（圖／中央氣象局提供）
▲卡努颱風今明兩天最靠近台灣，北部地區務必留意強風大雨，而明後兩天中南部則需注意大雨或豪雨。（圖／中央氣象局提供）

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