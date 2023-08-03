複製杜蘇芮模式？北北基明天「還有颱風假嗎」？專家預估給答案了

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「觀氣象看天氣」提到，至於市區也會有些風雨，但風力會較弱一些，明天早上北部風雨可能跟今天晚上差不多，也就是也有可能放颱風假，但至於會不會放，就還是看當地市政府如何決定。除此之外，提醒中南部民眾，卡努颱風在4日、5日將引進強西南風，會為中南部帶來較大的雨勢，尤其是山區，提醒民眾也要小心防範。
除此之外，氣象專家彭啟明也在Yahoo TV《彭博士即時氣象預報》中提到，北部沿海地區今天、以及明天週五上午都有可能達到停班停課標準，但是否放假颱風，要待各地方主管機關決定；他進一步說明，目前預測，今天下半天是風雨最大的時候，會有比較大的螺旋雨帶會進到北台灣，風勢會比雨勢更劇烈，不過比較麻煩的是明天週五上午的時候，如果按照目前颱風滯留的情況，颱風仍會相當接近台灣，風勢也會跟週四差不多，一直要到週五晚上風雨才會減弱。
統整未來卡努颱風對台灣天氣的影響，今明兩天，中部以北地區及南部山區有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，尤其西半部山區有局部豪雨的可能，週五至下週一（8月4日至8月7日），因為卡努颱風帶起「西南風環境」，中南部降雨範圍擴大且較持續，局部容易有較大雨勢，北部及東半部則轉為多雲到晴。
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