美國信用評級遭降！摩根大通CEO批「荒謬」　美股道瓊跌348點

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有鑑於上述因素，佛蘭西斯認為，美國兩黨針對債務上限持續實施邊緣策略，尤其值得注意，如果能擺脫債務上限的困擾，將會有利美國改善自身處境。
美國股市當地時間2日收盤，道瓊工業指數下滑348.16點或0.98%，收35282.52點；標準普爾500指數下跌63.34點或1.38%，收4513.39點；那斯達克綜合指數下挫310.46點或2.17%，收13973.45點；費城半導體指數重跌146.61點或3.80%，收3711.60點。
美國遭惠譽降信用評級，摩根大通CEO戴蒙（Jamie Dimon）是率先開火的重要銀行家之一，他聲稱世上其他比美國信貸評級「更高」的國家，有些都還得依賴美國的幫助，卻擁有比美國更高的AAA評級，未免荒謬，強調美國仍是地球上最繁榮、最安全的國家。
戴蒙並認為，儘管惠譽將美國的評級從AAA下調至AA+，看似會對美國造成打擊，但他個人覺得並不是非常重要，因為「是市場決定借貸成本，而不是評級機構」，他更關注的是俄烏戰爭和聯準會控制資產負債表（量化緊縮）可能帶來的地緣政治風險。
美國前財政部長薩默斯（Larry Summers ）、安聯首席經濟顧問埃里安（Mohamed El-Erian）等多位知名經濟學家也不滿惠譽的決定，直言「怪異、無能、令人困惑」；美國現任財政部長葉倫（Janet Yellen）也稱此次降級行為「已經過時」。高盛首席政治經濟學家菲利普斯（Alec Phillips）也指出，預計除了短暫的衝擊性拋售之外，不會對市場情緒產生太持久的影響。