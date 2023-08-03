卡努颱風假電影院有開嗎？雙北威秀影城白天照開 美麗新這家不開
卡努颱風來勢洶洶，北北基與宜蘭今（3）停班停課，北北基睽違690天的颱風假，電影院有開嗎？威秀影城昨（2）深夜宣布，雙北的威秀影城今（3）白天將正常營業，後續將視風雨狀況調整。而美麗新影城公告，位在桃園的美麗新台茂影城照常營業，雙北3影城淡海停業1天，大直開到下午4時，新莊則到下午4時30分。
記者徐銘穗/綜合報導
威秀影城昨深夜在臉書粉專「威秀影城粉絲團」上公告，台北市和新北市的威秀影城今（3）白天將正常營業，後續將視風雨狀況進行調整，而今日會播放的電影相關場次資訊，請洽威秀影城官方網站。
雙北威秀白天正常營業的消息曝光後，引起網友熱烈討論，「颱風天放假就是要出門看電影啊」、「哇！南部是晚點開，北部真的颱風假不放棄賺錢」、「耶！威秀太棒了」、「颱風天爽賺一波」、「颱風天就是要看電影＋夜唱」。
美麗新影城昨深夜也在臉書粉專上公告，「美麗新大直皇家影城、宏匯影城及美麗新淡海影城將於8/3明日早上07:30視風雨情況確認是否正常營業。美麗新台茂影城明日（8/3）正常營業。」
不過，美麗新隨後近9時才宣布，「美麗新大直皇家影城營業至下午4時、美麗新宏匯影城營業至下午4時30分，美麗新淡海影城暫停營業一天」。