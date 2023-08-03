不斷更新／卡努颱風連放2天？4日停班停課通知　各縣市颱風假一覽

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📍北部地區 8月4日（周五）
◾台北市：4日尚未宣布，預計最快20:00公布
◾新北市：4日尚未宣布，預計最快20:00公布
◾基隆市：4日尚未宣布。
◾新竹市：4日尚未宣布。
◾桃園市：4日尚未宣布。
◾新竹縣：4日尚未宣布。
◾宜蘭縣：4日尚未宣布。
📍中部地區 8月4日（周五）
◾台中市：4日尚未宣布。
◾苗栗縣：4日尚未宣布。
◾彰化縣：4日尚未宣布。
◾南投縣：4日尚未宣布。
◾雲林縣：4日尚未宣布。
📍南部地區 8月4日（周五）
◾嘉義縣：4日尚未宣布。
◾嘉義市：4日尚未宣布。
◾台南市：4日尚未宣布。
◾高雄市：4日尚未宣布。
◾屏東縣：4日尚未宣布。
📍東部地區 8月4日（周五）
◾花蓮縣：4日尚未宣布。
◾台東縣：4日尚未宣布。
📍外島地區 8月4日（周五）
◾澎湖縣：4日尚未宣布。
◾連江縣：4日尚未宣布。
◾金門縣：4日尚未宣布。
🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）
🟡最新颱風路徑
颱風警報 第14報（發布時間：08/03 11:30）
目前中心在臺北東北東方海面，向西轉東北東移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣北部近海及東北部近海，對新北、臺北、基隆及宜蘭將構成威脅。
🟡8月3日防颱分區重點
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。
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