卡努颱風「海陸警齊發」！暴風圈明上半天觸陸　警戒範圍曝

不斷更新／卡努颱風連放2天？4日停班停課通知　各縣市颱風假一覽

▲卡努颱風慢速前進，甚至有滯留的現象，3日至4日最靠近台灣，是否還會繼續放颱風假，各縣市停班停課最新通知一次看。（圖／NOWnews攝影中心）
▲卡努颱風慢速前進，甚至有滯留的現象，3日至4日最靠近台灣，是否還會繼續放颱風假，各縣市停班停課最新通知一次看。（圖／NOWnews攝影中心）

記者潘毅/綜合報導

卡努颱風慢速進逼台灣，甚至出現滯留的現象，3日深夜到4日凌晨是最接近台灣的時候。繼3日北北基宜、台東縣蘭嶼鄉停班停課，民眾依然最關心「明天會放颱風假嗎？」、是否有望周休4日，《 NOWnews今日新聞》整理8月4日周五各縣市停班停課最新通知，台北市、新北市預計最快晚間8時公布是否連放兩天。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡8月4日（周四）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區 8月4日（周五）
◾台北市：4日尚未宣布，預計最快20:00公布
◾新北市：4日尚未宣布，預計最快20:00公布
◾基隆市：4日尚未宣布。
◾新竹市：4日尚未宣布。
◾桃園市：4日尚未宣布。
◾新竹縣：4日尚未宣布。
◾宜蘭縣：4日尚未宣布。

📍中部地區 8月4日（周五）
◾台中市：4日尚未宣布。
◾苗栗縣：4日尚未宣布。
◾彰化縣：4日尚未宣布。
◾南投縣：4日尚未宣布。
◾雲林縣：4日尚未宣布。

📍南部地區 8月4日（周五）
◾嘉義縣：4日尚未宣布。
◾嘉義市：4日尚未宣布。
◾台南市：4日尚未宣布。
◾高雄市：4日尚未宣布。
◾屏東縣：4日尚未宣布。

📍東部地區 8月4日（周五）
◾花蓮縣：4日尚未宣布。
◾台東縣：4日尚未宣布。

📍外島地區 8月4日（周五）
◾澎湖縣：4日尚未宣布。
◾連江縣：4日尚未宣布。
◾金門縣：4日尚未宣布。

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

▲一圖看懂颱風假給薪規定。（圖／NOWnews社群中心）
▲一圖看懂颱風假給薪規定。（圖／NOWnews社群中心）
🟡最新颱風路徑
颱風警報 第14報（發布時間：08/03 11:30）
目前中心在臺北東北東方海面，向西轉東北東移動，其暴風圈正逐漸進入臺灣北部近海及東北部近海，對新北、臺北、基隆及宜蘭將構成威脅。

▲卡努颱風3日11時的中心位置，在台北的東北東方約 350公里海面上。（圖／氣象局）
▲卡努颱風3日11時的中心位置，在台北的東北東方約 350公里海面上。（圖／氣象局）
🟡8月3日防颱分區重點

▲8月3日白天防颱分區重點。（圖／中央氣象局）
▲8月3日白天防颱分區重點。（圖／中央氣象局）
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

更多「卡努颱風來襲」相關新聞。

不斷更新／卡努颱風超貼北台灣！雨轟11縣市　8地區明達放假標準

颱風假「全聯、家樂福、好市多」有開嗎？營業時間一次看

北北基宜颱風假！百貨公司營業懶人包：SOGO、新光三越、101一覽

卡努颱風假「外送暫停」一覽！「蝦皮店到店」北北基宜也不能取貨

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀