光寶科攜手成大啟用研發中心 拚跨領域趨勢、建構人才即戰力
光寶科與國立成功大學宣布共組「光寶-成大聯合研發中心」，2日於成大勝利校區未來館舉行啟動儀式，由光寶科技總經理邱森彬與成大校長沈孟儒共同主持。中心以跨領域、前瞻性、永續性三大目標，聚焦於先進電力電子、智慧電網、人工智慧等關鍵技術領域，除結合共同優勢以布局關鍵技術外，更共同培育理論與實務、創新與應用能力兼具的即戰力人才，共同點亮永續亮智慧生活，實現綠色智慧城市願景。
記者許家禎／台北報導
光寶科與成大之合作關係深厚且已長達14年，2009年起共同籌辦「電子電力產業碩士專班」，2013年至2022年間，光寶科技與成大電機系特聘教授梁從主、成大電機系特聘教授陳建富在電力電子、智慧電網領域進行多項產學合作。2019年光寶科更成為成功大學研發空氣品質監測系統的策略合作夥伴之一，而光寶科技南部智慧電網（Smart Grid）研究中心亦有成大的參與。
光寶科與成大多年來累積了諸多的合作經驗與成果，在技術研發方面包含LED製程、鉚壓製程、智慧型功率轉換系統等，並已共同培育了許多電力電子、光電半導體材料等專業領域的高階研發人才。成功大學肩負時代命題自1931年創校迄今92年，期間勇於承擔大學社會責任，持續參與世界文明改變進程，歷經多次蛻變成為深具影響力的全方位綜合型大學，致力實踐學用合一、跨域創新。
光寶科技總經理邱森彬表示，光寶長期重視關鍵前瞻技術之布局，包含先進電力電子、智慧電網與人工智慧等領域皆為光寶的策略發展方向，而成大在這些領域皆具有領先地位。
邱森彬指出，本次合作將結合雙方優勢，提前布局前瞻研發技術與高階人才招聘策略，在這個快速變動的時代，學用接軌代表要以前沿的技術接受最多元的刺激與啟發，而光寶將提供一線的產業趨勢與全球供應鏈動態，從校園就開始培育與招聘有韌性、有能力，且可以敏捷面對全球趨勢變化的未來科技人才，並且同時藉此合作挹注企業關鍵領域之研發新動能、共創雙贏。