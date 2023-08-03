祈錦鈅閃婚雙喜臨門！曬5月孕肚暴增13kg 腰痠「像背了3顆球」
擁有「國民女友」封號的女星祈錦鈅，今年5月閃婚圈外男友，婚後生活相當甜蜜，羞認被老公寵成廢人，婚訊曝光3個月後，她在IG公布好消息，最近出席活動穿著寬鬆服裝的她，其實已經懷孕5個月，體重增加了13公斤，首度公開孕肚照片，上圍明顯暴漲。
記者江芷稜/綜合報導
擁有甜美外貌和火辣身材的祈錦鈅，因長相神似周子瑜受矚目，在熱播的選秀節目《未來少女》裡，也出現她參加海選的身影，但她坦言表演時身體很不舒服，聲帶長軟繭3個月，唱歌沒有發揮正常實力，未能正式入選節目。
而後祈錦鈅與擔任虛擬貨幣分析師的男友閃婚，獲得眾人祝福，一直很想當媽媽的她，表示很希望迎接新生命降臨，如今推算起來，懷孕時就已經雙喜臨門，她昨（2）日在IG宣布懷孕喜訊，坦言胖了13公斤，笑稱看起來像是吃飽了，這陣子鮮少在社群軟體露臉，就是不想被影響心情。
祈錦鈅原本就有32G的好身材，懷孕後上圍更雄偉，目前已經有I罩杯，「那個痛跟重還有腰痠，我暫時不知怎麼形容，不過所有衣服都穿不下沒錯」、「腰好痠，像是背了3顆球在身上」，她尚未揭曉新生兒性別，之後才會舉辦慶祝派對公布，被問到比較想生男生還是女生？她希望寶寶健康平安就好，不過老公則偏好男寶寶，父子倆可以一起打電動遊戲。