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晚期咽喉癌不一定要全喉切除！　北榮研發「前導化療」控制腫瘤又保喉

晚期咽喉癌不一定要全喉切除！　北榮研發「前導化療」控制腫瘤又保喉
晚期咽喉癌不一定要全喉切除！　北榮研發「前導化療」控制腫瘤又保喉

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】根據台灣癌症登記報告顯示，頭頸癌位居男性十大癌症第3位、死亡率也高居第4位。北榮耳鼻喉頭頸醫學部張嘉帆醫師表示，台灣每年新確診的頭頸癌人數都超過1萬人，發生率遠高於其他各國，是極需重視的癌症之一。

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但頭頸癌中的喉癌、下咽癌，過去晚期主要是以全喉切除手術為主，術後病人無法自然發聲，生活品質變差。因此，北榮總頭頸癌治療團隊研發出「前導式化學治療組合」，讓病患不需切除全喉，維持重要功能同時又能達到腫瘤局部控制的目標。

全喉切除影響功能　前導式化療組合治療減少影響

「頭頸癌」泛指發生在頭頸部的癌症，常見的包括口腔癌、口咽癌、鼻咽癌、下咽癌、喉癌等。頭頸癌患者有超過9成過去曾有吸煙、飲酒或嚼檳榔的習慣，張嘉帆醫師提到，由於頭頸癌早期症狀較不明顯，有6成以上的患者診斷時都已是晚期，治療上也較複雜且具挑戰性。

其中喉癌、下咽癌晚期主要是以全喉切除手術為主，但張嘉帆醫師表示，腫瘤本身和相關治療都會影響到病人的說話、吞嚥、呼吸等重要生理功能，進而影響到治療後的生活品質。

而近年來，器官保存的觀念逐漸在頭頸癌治療蓬勃發展，許多合併化學治療及放射線治療的組合陸續被提出，北榮總頭頸癌治療團隊也研發出「前導式化學治療組合」。

張嘉帆醫師說明，所謂的「前導式化學治療組合」，是指先以全身性化學藥物治療方式，使原發性腫瘤及頸部腫塊縮小，經二至三次後，評估治療效果，再 決定後續治療方式，期望完整治療後，能保留病患呼吸、說話、吞嚥等重要生理機能，並維持生活品質。

治療、預防都很重要　若有頸部硬塊應及早診斷

而罹患第4期下咽癌的60歲吳先生，過去有吸菸、飲酒、嚼檳榔的習慣超過20年，7年前至北榮就醫發現下咽部有一個鴨蛋大小的腫瘤，因呼吸困難在外院已接受氣切手術，經頭頸癌團隊評估後，先給予前導式化學治療讓腫瘤體積縮小，再施以經口二氧化碳雷射顯微手術，最後再輔以術後放射線治療。

最後吳先生得以保留咽喉機能，生活品質大幅改善，至今也無復發跡象。北榮提醒，頭頸癌的致病原因大多和抽菸、喝酒及嚼檳榔習慣有關，民眾應避免接觸這些致癌因子，或盡快戒除上述習慣，而頭頸癌病患約6成以上都有頸部腫塊，民眾若有摸到頸部異狀應立即就醫，早期診斷、早期治療。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58761

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