卡努來襲！6水庫調節性放水 王美花指示台水、台電水電靈活調度
中度颱風「卡努」來勢洶洶，經濟部長王美花今（3）日一早視察水利署，並與水利署各河川局、台水及台電公司視訊連線，伴隨外圍環流與西南風，強風豪雨將帶來影響，目前有直潭等六座水庫調節性放水及溢流中，台水、台電及水利署會逐一盤點各項整備工作，王美花希望做到確認再確認，減少淹水損失，並確保水電油氣的供應穩定。她表示，現在大雨未至，希望相關單位準備妥善，等風雨來臨時，才能做到最好的因應。
記者許家禎／台北報導
卡努颱風暴風圈今日上午將掃過台灣東北部地區，後續外圍環流及伴隨而來的西南風，帶來強風、強雨對全台帶來影響。王美花對於上週杜蘇芮颱風造成局部停電、停水災情，台電及台水公司積極動員人力搶修及靈活調度策略下，金門停電及澎湖海淡在最短時間復原，表示肯定也感謝地方政府及相關部會支援。
王美花特別叮囑颱風期間搶修人力的預備待命，仍須以同仁安全為優先考量， 適時啟動跨區處支援，機動動員投入搶修，以縮短復原時間。她指出，由於颱風夾帶的豪雨可能造成原水濁度過高影響供水，目前有直潭壩、明德水庫、武界壩、湖山水庫、南化水庫、集集攔河堰等六座水庫調節性放水與自然溢流中，也請水利署掌握颱風帶來雨量，強化水庫調節操作，並請台水公司注意原水濁度升高，預先備妥藥品、處理池清淤及相關監測設備的檢整，確保供水穩定。
王美花強調，請水利署與地方政府加強橫向溝通聯繫，在沿海及降雨熱區等易淹水地區預先部署抽水機具及人員，並確保水門操作及排水口通暢，注意臨水、破堤工地防颱措施，人員、機具待命並預留作業時間，適時調度抽水機支援，並注意涵洞地下道預先交通管制，確保民眾生命財產安全，讓災害減至最低。