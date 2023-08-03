卡努颱風龜速移動！亂飛「日中越」航班　7航空異動懶人包

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📍長榮航空
今日往返桃園-沖繩BR112、BR113將延後2小時15分鐘起飛，並由A321-200放大為B777-300ER機型飛航，以協助疏運兩地的旅客。
📍中華航空
CI0787/CI0788台北-峴港來回航班取消
CI2120/CI2121台北-沖繩來回航班取消
CI0120/CI0121台北-沖繩來回航班延遲
華航表示，持7月31日前開立的華航/華信機票，且已訂妥受影響航班者，可於11月1日前，機票效期內，若改訂相同訂位艙等票價、航空公司、行程及機場其他日期航班，免收價差/稅差，但僅限一次，若不符合前述狀況，因更改訂位/行程而產生價差/稅差，旅客需自付差額，可免收改票手續費及臨櫃手續費，但僅限一次，另旅行社開立機票請洽原開票旅行社。華航網站開立的機票、其他機票請聯繫華航客服中心或各地分公司辦理。
退票部分，全程未用機票可全額退費免扣退票手續費。機票若已部分使用則以自願退票計算機票餘額辦理退費，免扣退票手續費。相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。旅行社開立機票請洽原開票旅行社辦理。以上規則特殊折扣機票不適用，團體機票請洽旅行社。他航機票若涉及華航、華信航段，仍需依照他航機票規定辦理。
📍星宇航空
今日JX870 台北-沖繩航班，調整至16:25起飛，JX871 沖繩-台北航班，調整至20:15起飛，並將放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客，後續將再視颱風動態陸續安排航班載運旅客返台。
📍台灣虎航
- IT230 桃園-沖繩那霸延後至1700起飛
- IT231 沖繩那霸-桃園延後至2030起飛
(以上皆為當地時間且為24小時制)
📍日本航空
日本航空班機於8月3日、4日與5日運航航班日期、時間有所異動。3日受到影響的航班有4班，4日受到影響航班有6班，5日受到影響航班有3班。共13班航班受到影響。
📍深圳航空、中國航空
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