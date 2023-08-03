卡努來了！北北基宜停班　哪些人有颱風假、加班費補休一次看

卡努颱風龜速移動！亂飛「日中越」航班　7航空異動懶人包

▲卡努颱風移動速度緩慢，打亂空中交通。今（3）日7間航空公司航班異動。（圖／記者許若茵攝）
▲卡努颱風移動速度緩慢，打亂空中交通。今（3）日7間航空公司航班異動。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

卡努颱風移動速度緩慢，打亂空中交通。今（3）日7間航空公司航班異動，影響飛越南峴港、日本沖繩、中國深圳、上海、重慶等班機，《NOWnews今日新聞》帶您一次掌握。

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卡努颱風目前距離台北東北東方360公里，中央氣象局預估，由於颱風移動速度較慢，其暴風圈預計今天下午會接觸台灣陸地，今天大台北降雨範圍廣、時間長，尤其北海岸雨勢最猛，各地風力也較強，明早台灣會慢慢脫離颱風影響，風力仍強但會逐漸轉小。

📍長榮航空

今日往返桃園-沖繩BR112、BR113將延後2小時15分鐘起飛，並由A321-200放大為B777-300ER機型飛航，以協助疏運兩地的旅客。

📍中華航空

CI0787/CI0788台北-峴港來回航班取消
CI2120/CI2121台北-沖繩來回航班取消
CI0120/CI0121台北-沖繩來回航班延遲

華航表示，持7月31日前開立的華航/華信機票，且已訂妥受影響航班者，可於11月1日前，機票效期內，若改訂相同訂位艙等票價、航空公司、行程及機場其他日期航班，免收價差/稅差，但僅限一次，若不符合前述狀況，因更改訂位/行程而產生價差/稅差，旅客需自付差額，可免收改票手續費及臨櫃手續費，但僅限一次，另旅行社開立機票請洽原開票旅行社。華航網站開立的機票、其他機票請聯繫華航客服中心或各地分公司辦理。

退票部分，全程未用機票可全額退費免扣退票手續費。機票若已部分使用則以自願退票計算機票餘額辦理退費，免扣退票手續費。相關優選座位及預購超額行李亦可全額退費。旅行社開立機票請洽原開票旅行社辦理。以上規則特殊折扣機票不適用，團體機票請洽旅行社。他航機票若涉及華航、華信航段，仍需依照他航機票規定辦理。

📍星宇航空

今日JX870 台北-沖繩航班，調整至16:25起飛，JX871 沖繩-台北航班，調整至20:15起飛，並將放大機型以A330neo執飛，疏運因颱風滯留於當地之旅客，後續將再視颱風動態陸續安排航班載運旅客返台。

📍台灣虎航

- IT230 桃園-沖繩那霸延後至1700起飛
- IT231 沖繩那霸-桃園延後至2030起飛
(以上皆為當地時間且為24小時制)


📍日本航空

日本航空班機於8月3日、4日與5日運航航班日期、時間有所異動。3日受到影響的航班有4班，4日受到影響航班有6班，5日受到影響航班有3班。共13班航班受到影響。

▲（圖／日本航空提供）
▲日本航空班機於8月3日、4日與5日運航航班日期、時間有所異動。（圖／日本航空提供）

📍深圳航空、中國航空

▲中國、深圳航空航班異動。（圖／ 中國國際航空/深圳航空提供）
▲中國、深圳航空航班異動。（圖／ 中國國際航空/深圳航空提供）

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