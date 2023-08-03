每年百萬名潛客！綠委籲自由潛水納規範　觀光局允諾年底前完成

近年來隨著水下活動興盛，卻也傳出不少意外事故，為此，民進黨立委趙天麟要求觀光局盡速將自由潛水納入「水域遊憩管理辦法」規範中，確保民眾生命安全及財產，同時呼籲所有潛水教練應依法替學員納保。交通部觀光局則承諾，將於8月中旬召開修法會議、最快年底完成。
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交通部觀光局今年2月起修正「水域遊憩管理辦法」，要求帶客從事水域活動且具營業登記業者，須替學員投保水域責任險才能下水，但趙天麟辦公室去年底接獲陳情，有近三分之二的潛水教練以個人教練模式提供服務，且無營業登記，面臨無險可買的窘境。
趙天麟表示，經團隊協調後，保險局、觀光局及產險公會等協調後，認定「自由教練」、「個人教練」、「支援教練」等若有營利事實者，仍應依相關辦法辦理，換言之，未來所有個人潛水教練都能購買水域責任險商品，呼籲所有潛水教練應依法替遊客、學員納保。
不過，趙天麟提到，台灣擁有世界級的潛水環境，但法規層面仍有漏洞，自由潛水並沒有如水肺潛水、浮潛一樣，在「水域遊憩活動管理辦法」中有明確規範，導致遊客及教練容易輕忽潛在危險，主管機關也沒有明確法源進行管理及勸導。例如，水肺潛水在管理辦法中，就有明確規定，從事該活動應有熟悉海域者陪同、告知潛水者危險海域、時間及海洋環保概念。
趙天麟呼籲，這幾個月連續發生多起意外事故，觀光局應盡速修法、蒐集各方意見，修正「水域遊憩活動管理辦法」，將自由潛水建立規範，並研議導潛制度，才能大幅降低意外風險。
針對近來潛水意外頻傳，且幾乎是自由潛水案例，屏東縣職業潛水工會理事長詹皓宇說明，因現行自由潛水無法規約束，許多自由潛水員可能誤判體力、或因技術不熟、天候狀況等，更容易出現意外；有部分教練自身教學品質及愛護海洋觀念不足，放任潛水技術不佳的遊客踢壞珊瑚等，甚至在不開放海域下潛，影響漁船航道範圍及作業，造成各地漁民強烈反彈；工會主張，希望觀光局能盡速參考修訂建議，將自由潛水活動規範及守則，比照水肺潛水活動，納入「水域遊憩活動管理辦法」當中。
交通部觀光局組長林秀霞坦言，目前的確缺少對自由潛水規範，目前已朝修正法規方向準備，預計8月15日提出第一階草案規範，邀請相關國家公園風景區、法制單位、學者專家共同研擬，包括導潛、潛伴制度原則等，待共識凝聚後，最快年底就能完成自由潛水規範修法。