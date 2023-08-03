北北基放颱風假！老饕囤貨必買10大泡麵　冠軍一次煮2包不心疼

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說到囤貨必備王者泡麵，許多老饕都會想到極具特色的營多麵！營多麵品牌創立至今已有51年的歷史，熱銷100多個國家，採用精心挑選的優質麵粉、新鮮香料調味，擁有獨特風味及口感的營多麵，也成為台灣人喜愛的眾多泡麵品牌之一。
除了銅板價格經濟實惠，營多麵還推出多款人氣口味泡麵，如最經典的「營多印尼炒麵」Ｑ彈的麵條與多層次美味令人著迷，完美地調配天然香料、甜醬油、辣椒醬和雞肉風味調料，最後撒上提味紅蔥酥，加顆蛋更完美，讓人無法抗拒！還有今年推出的新口味「營多辣味牛肉風味炒麵」，主打慢燉細熬牛肉佐咖哩，椰奶隱味美味升級，搭配Q彈的麵條，讓你體驗前所未有的豐富口感。
No.2 統一麵
回憶起家中巷口附近的麵攤，許多老饕都會聯想到統一麵！統一麵以台南傳統麵食為理念，陸續研發出肉燥、蔥燒牛肉、肉骨茶、鮮蝦等風味，每碗附加獨特油包，讓饕客在沖泡時就能聞到陣陣香氣，成為許多家庭掃貨的泡麵品項之一。
許多網友也熱烈分享，「個人喜歡統一肉燥麵再加個散蛋」、「喜歡統一肉燥麵、肉骨茶麵」、「統一麵家裡怎麼能不多囤個幾碗，想吃就不用出門」、「統一肉燥麵、肉燥米粉、鮮蝦麵、蔥燒牛肉麵都是從小吃到大的好味道，已是居家必備存糧」。
No.3 味丹味味A
假如你是資深泡麵專家，那鐵定也吃過由味丹推出的「味味A」系列泡麵！目前除了排骨雞湯／乾麵、蔥辣牛肉湯麵、肉骨茶湯麵、冬菜鴨肉湯粉絲等品項，近期與美食行腳節目《食尚玩家》聯名推出紅燒牛肉湯麵、香辣海鮮湯麵，標榜長時間熬煮醬香、鮮甜海鮮湯頭，雙雙成為消費者嚐鮮補貨好選擇。
網友給予新口味不少好評，「不想出門的時候隨時可以來一碗牛肉麵」、「泡麵有豆腐也太酷」，也有人表示「我覺得排骨雞很好吃耶，之前三級剛開始剛好吃完要去補貨，跑了兩三間完全沒有剩」。
No.4 農心辛拉麵
想體驗韓綜、韓劇吃拉麵的氛圍，不用大老遠飛到韓國，推薦你來品嚐農心人氣美食「辛拉麵」！辛拉麵被譽為韓國拉麵第一名品牌，有別於台灣泡麵，辛拉麵以辛辣口感和Q彈麵條聞名，還有原味、辣白菜、黑辛拉麵等多種口味。
辛拉麵成為消費者到全聯、好市多等賣場補貨的泡麵首選，「辛拉麵已經是我的常備糧食」、「辛拉麵系列有特價就囤」、「辛拉麵可以配現有的食材，百搭」、「辛拉麵隨便加料煮真的好吃」、「身為吃辣狂人～辛拉麵一定是我的泡麵首選」。
No.5 維力炸醬麵
台灣老字號品牌維力旗下「維力炸醬麵系列」同樣受到大眾喜愛，根據消費者飲食習慣不同，除了有一般口味，還設計素食炸醬麵、辣炸醬麵、麻醬麵、炸醬湯麵，同時滿足每位饕客飲食需求，也是網路上討論度高、人人瘋搶的泡麵品牌。
許多維力炸醬麵愛好者也留言分享，「維力炸醬麵是我心中的國民泡麵」、「家裡必囤維力炸醬麵」、「中元節有買袋裝的維力辣炸醬麵，我覺得不錯吃」、「維力辣炸醬麵吃下去整個通體舒暢有讚到，來去巷口小七囤貨」。
No.6 統一來一客
如果半夜飢腸轆轆，但是你已經吃過晚飯不想要吃太多，「來一客」也是當宵夜點心的絕佳選擇！共有鮮蝦魚板、韓式泡菜、京燉肉骨、肉燥菠菜、牛肉蔬菜、川辣牛肉6種選擇，小巧實料搭配馥郁湯頭，吃完剛好7分飽，也能滿足自己在家追劇時的口腹之慾。
來一客成為不少消費者必備家中存糧，「來一客泡菜真的封神，當宵夜不會太罪惡，當正餐能填飽肚子，有泡菜、湯的味道也夠，CP值超高的」、「海鮮口味此生摯愛」、「7-11群組已經在預購特價來一客泡麵了」。
No.7 OTTOGI不倒翁金螃蟹
在好市多賣場常常一箱箱陳列的「OTTOGI不倒翁金螃蟹泡麵」也是許多消費者手刀搶購的泡麵，該品牌主打口感Q彈的寬口麵條，像是「海鮮風味拉麵」就特製海鮮鮮甜湯頭，加上乾燥蟹肉與墨魚，神還原韓國香辣口感，自推出以來也受到饕客買單。
網友對於不倒翁金螃蟹泡麵也指出，「覺得好吃，在家樂福買了一袋四包吃完之後去好市多搬一箱」、「很喜歡這款至少吃三箱了」、「我也超級愛這款的，回購超多次了」、「這款我也蠻喜歡，而且麵條很特別」。
No.8 味丹味味一品
想要在家裡大快朵頤大份量泡麵，那不妨可以試試看味丹旗下泡麵品牌「味味一品」！味味一品推出以麻辣湯頭搭配鹹香臭豆腐為基底的麻辣臭豆腐麵，Q嫩多汁牛肉放入細火精燉湯頭的原汁珍味牛肉麵，進口牛骨與辣椒湯底的極品紅燒牛肉麵，紅蔥頭熬煮古早味湯頭的原汁珍味爌肉麵，還有濃郁香醇湯底的皇朝牛筋麵，都是消費者購物車裡的必備清單。
味味一品系列也獲得眾人推薦，「味味一品的珍味最讚」、「味味一品麻辣臭豆腐麵打折會入手」、「午休立刻買來吃～湯真的蠻臭的，在辦公室吃會被同事抱怨」。
No.9 統一阿Q桶麵
以大碗實惠出名的統一「阿Q桶麵」，推出微甜鮮香的生猛海鮮、滑順濃郁的雞汁排骨、嗆辣滿足的紅椒牛肉、鮮香蒜頭的蒜香珍肉及辣味滿溢的韓式泡菜口味，吃完一碗除了直接獲得滿滿飽足感，也是颱風天、中元節拜拜人氣商品。
網友對於阿Q桶麵也分享，「雞汁排骨才是經典！自從我在高山上吃過一碗之後，就成為他的信徒了」、「雞汁排骨超好吃」、「阿Q泡菜超讚，宵夜首選」、「阿Q蒜香吃不膩，在家裡是常駐泡麵」、「阿Q桶麵在疫情期間囤好囤滿」。
No.10 統一滿漢大餐
讓許多觀光客掃貨的泡麵，還有在超商、賣場架上熱銷的「滿漢大餐」！滿漢大餐以宮廷料理中滿漢全席的風格，主打製麵工藝，帶勁麵體配上軟嫩肉塊、濃郁湯頭，讓每個人都能享受多層次風味，蔥燒牛肉麵、麻辣鍋牛肉麵、珍味牛肉麵、蔥燒豬牛肉麵4種口味也能任君挑選。
滿漢大餐也是許多人家中必備的經典泡麵，「滿漢麵體比較好」、「滿漢大餐蔥燒牛肉麵最強」、「小時候很喜歡滿漢大餐，是我心中泡麵界的名牌」、「我弟泡麵都說一定要吃滿漢大餐」。
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