提升重大疾病存活率　14民團籲提高醫療保健支出GDP占比

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣癌症、腦血管疾病死亡率較OECD國高報告指出，台灣在多項健康指標評比上雖表現不凡，但仍有進步空間，以台灣死亡率前十大的癌症、腦血管疾病及糖尿病為例，對比加拿大、英國、德國以及國情與台灣相似的日本及韓國等5個經濟合作暨發展組織（OECD）國家，台灣的標準化死亡率都高於其他國家，這與台灣健康投資不足有關。
此外，依據世界衛生組織提出的全面健康覆蓋指標（UHC），綜合評量各國基本衛生服務涵蓋程度以及醫療財務負擔狀況，台灣與上述國家都存在差距，顯示台灣無論在重大疾病保護力以及醫療可近性上，尚有潛力等待發揮。
台灣新藥給付生效率下滑 高齡少子化雪上加霜報告亦指出，醫療保健支出與國民健康水準有相關性，整體而言平均餘命表現較好、癌症相關失能調整人年（DALY）有較佳表現的國家，公部門經常性醫療保健支出水準亦較高。
然而，台灣CHE（包含醫療服務、藥品消費支出等）的GDP佔比僅6.1%，顯低於OECD平均9.6%，藥品支出GDP佔比更只有1.2%。受限預算也嚴重影響醫療資源，以新藥健保給付為例，日本高達95%新藥已納入健保給付，且給付等待時間大多60日以內，最慢不超過90日。反觀台灣，新藥給付生效平均需等待超過700日，給付生效率也持續下滑，2021年統計的6年累積新藥給付生效率僅55%。
近來健保署已努力加速新藥給付，但受限於預算，仍需要各界支持。2050年起台灣將正式邁入超高齡社會，65歲以上老人將超過700萬人，預估屆時老年人口每年醫療費用將超過6,200億元，對醫療體系而言挑戰加劇。
強化健康投資4大建議 專家籲提高醫療支出GDP占比IRPMA理事長勝間英仁表示，世界衛生組織（WHO）一再強調，追求更好健康上的花費，是一種投資，而不是成本，不但能增進大眾的健康與公共衛生，更能帶來經濟、稅收、生產力的成長，以及強化醫療體系接軌國際以及生醫產業的創新，強化國家競爭力。創造可持續的醫療保健環境已成為全球目標，台灣必須打破成本迷思並增加醫療保健投資，為了應對這些挑戰，醫界、協會與產業代表已在今年2月共同簽署「2023台北健康照護宣言」，呼籲政府加大對醫療保健的投入。
專家認為，以同樣實行社會醫療保險制度的日本為例，日本政府2014年將消費稅率自5%提高到8%，2019年再提升至10%，並將稅收用於育兒支持、醫療保健與長照服務等途徑，平均餘命與健康指標表現領先比較國家，值得借鏡。
一．拓展健保多元財源並改善資源運用效率，全民需有健康投資共識。
二．參照國際提高醫療支出水準，可將日本醫療保健支出GDP佔比11%作為長期目標，並循序漸進以OECD平均水準8-9%為短期目標。
三．改善新藥可近性以提升國民健康，並增強我國醫療體系的國際接軌及生醫產業國際競爭力。
四．成立行政院跨部會小組，並將增加健康投資與改善健康指標列為施政目標，推動全政府協作，並持續匯集民間團體意見做為決策考量。
除了調整保費，多位專家建議政府應積極規劃多元財源，包括以稅收挹注健保、另編列精準醫療與癌症防治相關預算、調高民眾部分負擔、以商業保險補位健保、推廣指示用藥自我照護等。呼籲跨黨部會打破成本迷思，從根本思維著手，將醫療保健支出是為對健康的投資，才能建立堅韌與永續的醫療環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58759
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw