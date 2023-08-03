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《Heho 健康》全新運動品牌「Heho Sports」網站上線了！讓運動融入生活更加暢行無阻

《Heho 健康》全新運動品牌「Heho Sports」網站上線了！讓運動融入生活更加暢行無阻
《Heho 健康》全新運動品牌「Heho Sports」網站上線了！讓運動融入生活更加暢行無阻

Heho健康

「健康」一直是 Heho 最在乎的事情，在健康促進與疾病預防中，「營養」及「運動」是不可或缺的 2 個要素，繼推出專業營養品牌《營養 N 次方》後，Heho 深化運動健康領域推出《Heho Sports》運動健康網站，以最實用的運動資訊與大家見面。

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Heho Sports 是一個致力於推廣健康運動、提供運動知識和活動資訊的運動健康網站。與國內專業運動、營養、醫療等專家團隊合作，提供多元化的運動內容，為廣大用戶提供專業、可靠的運動資訊和服務。

你也是想要開始運動卻不知從何下手的運動初學者嗎？Heho Sports「新手專區」集結了常見的入門疑問，以簡單易懂的方式提供最實用的資訊，讓初學者們能夠輕鬆掌握開始運動的關鍵知識。



透過這些功能的結合，「新手專區」將為初學者們打開健康運動的大門，讓每個人都能輕鬆地享受運動的樂趣和益處！

瑜珈愛好者以及瑜珈新手都請進「瑜珈專區」



Heho Sports 依據不同的運動開設專區，如健身、瑜珈、健走、慢跑，帶你認識不同運動的好處，挑選適合自己的裝備以及訓練方式。

Heho Sports 的瑜珈專區，透過影音及圖解的方式教你零基礎就能上手的入門瑜珈招式；如果是瑜珈老手，也有進階瑜珈招式，挑戰不同難度的瑜珈體式。

對於瑜珈的各種疑問也可以從 Q&A 專區找到解方，如果有瑜珈相關的問題找不到答案嗎？也歡迎告訴我們，我們會幫您找到專家，為您解答！



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Heho Sports 除了在臉書上透過粉絲專頁分享運動資訊，還成立了運動健康、運動訓練、運動資訊、運動營養交流的社團——「運動二三事」，讓關注運動的朋友們期可以有更多互動、彼此激勵分享運動經驗。



Heho Sports 會不定期舉辦各種活動，跟大家一起聊天、互動，趕快追蹤粉絲專頁並加入社團，獲取更多資訊，一起加入Heho Sports，了解運動知識開始你的健康人生吧！

文／趙乙錚、圖／楊紹楚

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 《Heho 健康》全新運動品牌「Heho Sports」網站上線了！讓運動融入生活更加暢行無阻

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