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Heho Sports 步步為贏 - 多走路挑戰賽開始了！ 每日上傳走路步數就能抽好禮！

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Heho健康



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Heho Sports 開站啦！我們誠摯邀請您參與我們的開站活動，一同迎接新的起點。無論您是新朋友或老朋友，我們都熱切期待您的參與。「步步為贏」強調每一步都是向勝利邁進的重要一步，藉此鼓勵參賽者積極參與並盡力完成比賽。這個標題也暗示著比賽的目的是鼓勵人們通過多走路來改善健康和生活品質。

" 步步為贏 " 所強調的比賽目的不僅是勝利，更在於鼓勵大家透過多走路來改善健康和生活品質。這裡的「走路」不僅僅指的是比賽中的運動，更象徵著生活中的積極行動。從運動到日常生活，只要我們多走幾步，多付出一些努力，我們的身體和心靈都能得到良性的改變。這樣的生活態度也有助於增強我們的抵抗力，提升生活質量，並形成健康的生活習慣。

活動日期：112/8/2~112/8/6 （週三~週日）

活動內容：

只要你在活動期間【8/2~8/6】上傳截圖當日步數 6000 步，並上傳到 FB 公開社團「運動二三事」指定貼文下方留言處，即獲得每日任務及參加獎的抽獎資格。

1. 每日任務：於活動期間【8/2~8/6】當日步數最高者可以獲得獎品，每日一名，共五名，會於隔日公布得獎者。

2. 參加獎：在活動期間參與過任何一次每日任務。

3. 終極任務：所有參賽者在活動期間累積最高步數的前兩名能夠獲得大獎，共兩名。

活動辦法：

  1. 按讚分享置頂貼文，標記一個朋友在留言處，且參加至少一次每日任務，才有抽獎資格
  2. 參與者須上傳本人步數紀錄
  3. 每日任務需截圖當日步數 (含日期）並上傳到指定貼文下方留言處，每日 23:59 截止
    （8/2 號的紀錄，需要在 8/3 23:59 前上傳喔)
  4. 如何看步數的總紀錄在留言區有教學，歡迎參考
  5. 中獎後請將個人資訊 (領貨人姓名、電話、希望配送的地址或超商) 寄信至 eason0925@gmail.com
  6. Heho Sports 保留隨時修改、變更對本活動之所有事宜，以及做出最終解釋及裁決權，如有疑問歡迎詢問。
►本活動由 Heho Sports 與萬泰集團銀領科技贊助協辦◄

文／蔡沛岑、圖／楊紹楚

本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： Heho Sports 步步為贏 - 多走路挑戰賽開始了！ 每日上傳走路步數就能抽好禮！

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