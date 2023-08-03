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" 步步為贏 " 所強調的比賽目的不僅是勝利，更在於鼓勵大家透過多走路來改善健康和生活品質。這裡的「走路」不僅僅指的是比賽中的運動，更象徵著生活中的積極行動。從運動到日常生活，只要我們多走幾步，多付出一些努力，我們的身體和心靈都能得到良性的改變。這樣的生活態度也有助於增強我們的抵抗力，提升生活質量，並形成健康的生活習慣。
活動日期：112/8/2~112/8/6 （週三~週日）
活動內容：
只要你在活動期間【8/2~8/6】上傳截圖當日步數 6000 步，並上傳到 FB 公開社團「運動二三事」指定貼文下方留言處，即獲得每日任務及參加獎的抽獎資格。
1. 每日任務：於活動期間【8/2~8/6】當日步數最高者可以獲得獎品，每日一名，共五名，會於隔日公布得獎者。
2. 參加獎：在活動期間參與過任何一次每日任務。
3. 終極任務：所有參賽者在活動期間累積最高步數的前兩名能夠獲得大獎，共兩名。
活動辦法：
- 按讚分享置頂貼文，標記一個朋友在留言處，且參加至少一次每日任務，才有抽獎資格
- 參與者須上傳本人步數紀錄
- 每日任務需截圖當日步數 (含日期）並上傳到指定貼文下方留言處，每日 23:59 截止
（8/2 號的紀錄，需要在 8/3 23:59 前上傳喔)
- 如何看步數的總紀錄在留言區有教學，歡迎參考
- 中獎後請將個人資訊 (領貨人姓名、電話、希望配送的地址或超商) 寄信至 eason0925@gmail.com
- Heho Sports 保留隨時修改、變更對本活動之所有事宜，以及做出最終解釋及裁決權，如有疑問歡迎詢問。
文／蔡沛岑、圖／楊紹楚
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： Heho Sports 步步為贏 - 多走路挑戰賽開始了！ 每日上傳走路步數就能抽好禮！