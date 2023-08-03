福原愛行蹤成謎「鄰居看不到人」！橫濱男元配踢爆：她一直在說謊
日本前桌球國手福原愛與江宏傑的離婚糾紛持續延燒。對此，與福原愛熱戀交往的橫濱男，其前妻B小姐於2日出面向狗仔爆料，痛批福原愛透過自身影響力，不斷對外說謊，而原本願意支付的上千萬賠償費，最後也僅願意支付100萬元日幣（約22萬新台幣），福原愛的種種行為讓B小姐相當後悔。
記者詹鎰睿/綜合報導
據《文春週刊》報導，其實福原愛於2021年3月和橫濱男被拍到醜聞後，橫濱男還試圖想修復家庭關係，同年7月還與B小姐住在一起，但才過一個月，夫妻關係又出現危機，因為橫濱男寫給福原愛的情書被B小姐發現，成為壓垮駱駝的最後一根稻草，最終兩人於同年11月離婚。
B小姐指出，因為無法原諒福原愛偷吃人夫的行為，並向對方求償1100萬元日幣（約248萬元台幣），但最終福原愛僅願意支付100萬元日幣（約22萬新台幣）和解，相當於封口費，雙方於2022年11月達成和解。不過B小姐的友人透露，B小姐已經做了很大的讓步，但看到福原愛在社群平台上公布和解消息，「可說是利用名人影響力自我合理化」，這讓B小姐十分後悔。
此外，報導還提到，福原愛早在與江宏傑訴訟的過程中，已經和橫濱男買下位在新宿的一間高級公寓套房，估計要價1.5億日幣（約3380萬元新台幣）。不過，福原愛的鄰居卻爆料，自從江宏傑召開國際記者會之後，再也沒看到福原愛出現，疑似怕被媒體們圍堵。