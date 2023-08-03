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李立群住院瘋傳天價醫藥費88萬！院方揭真相：不要相信謠言

▲李立群在杭州住院被瘋傳醫藥費高達88萬台幣，引起軒然大波，醫院出面闢謠。（圖／翻攝自微博）
▲李立群在杭州住院被瘋傳醫藥費高達88萬台幣，引起軒然大波，醫院出面闢謠。（圖／翻攝自微博）

記者江芷稜/綜合報導

71歲的金鐘影帝李立群，近幾年事業重心移至中國，經常往返兩岸，在抖音分享晚年生活影片，卻不慎誤踩中國網友的地雷，他近日罹患帶狀疱疹性神經痛住院，原本記錄住院生活的影片，被娛樂營銷號瘋傳他抱怨醫藥費太昂貴，半個月高達20萬元人民幣（約88萬元台幣），網友不滿要他回去台灣用健保，杭州醫院緊急闢謠，透露實際花費僅2.4萬元人民幣（約11萬元台幣）。

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▲金鐘視帝李立群屢次被抹黑，讓他非常不開心。（圖／翻攝李立群微博）
▲金鐘視帝李立群屢次被抹黑，讓他非常不開心。（圖／翻攝李立群微博）
李立群熱愛在抖音分享生活，他在影片裡透露，老婆陪自己來住院，一起在病榻旁吃飯，夫妻鶼鰈情深，認為醫院的伙食不差，有紫菜蛋花湯、珍珠丸子、海帶、小白菜，吃得相當滿足。不過，中國網路新聞卻添油加醋，報導李立群抱怨杭州醫院費用太高，半個月花了20萬人民幣，自己若是太窮還無法住院，若在台灣只要幾千元就能付清醫藥費等傳聞。

▲李立群3度住院，免疫力下降引起感染性疱疹。（圖／翻攝李立群抖音）
▲李立群3度住院，免疫力下降引起感染性疱疹。（圖／翻攝李立群抖音）
這段新聞引起網友群情激憤，要他回來台灣用健保，不要留在中國。當地衛生健康局緊急出面澄清，表示李立群在杭州的一家提供高品質服務的醫院治療，住院費用總計約為2.4萬元人民幣，床位費和伙食費為1.17萬人民幣（約5萬元台幣），與傳聞中的費用不符合，呼籲大家不要相信謠言。

▲杭州醫院公布李立群住院的真實費用約為11萬元台幣。（圖／翻攝自微博）
▲杭州醫院公布李立群住院的真實費用約為11萬元台幣。（圖／翻攝自微博）
李立群新聞登上熱搜後，不少網友重新檢視抖音影片，發現他並未提及醫藥費用，才還給影帝清白，更不滿自媒體們為流量胡亂編造謠言，逼得醫院得親自出面闢謠。網友為李立群打抱不平，「他反而是雙重受害者：謠言的受害者+醫療隱私被洩露的受害者」。

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