全家9元霜淇淋來了！「莓好時光」新口味也能換 巧酥聖代買1送1
全家霜淇淋9元活動又等到了！自8月9日起至13日，還有8月19日至23日限定，網購包裹到全家門市取貨，結帳時印出小白單，取件1個包裹就送1張9元霜淇淋兌換券，活動剛好搭上8月5日起推出的霜淇淋新口味「莓好時光」，紅黑配色相當搶眼，且加碼贈送限量彩色「繽菓球」，限時10天的9元優惠別錯過。同時，義美推出巧克力酥片霜淇淋聖代」，門市即起自8月6日前，巧酥聖代買1送1優惠，原價單杯65元、
記者鍾怡婷/綜合報導
颱風天在家網購記得選超商取貨！全家自8月9日起至13日，還有8月19日至23日，取貨送9元霜淇淋優惠券活動回歸，結帳時應出小白單，1件包裹可領1張9元霜淇淋兌換卷，單筆交易最多贈5張，也就是說單次取貨別超過5件包裹，否則也只能領取5張小白單，活動僅限網購包裹取貨，預購、隨買跨店取、行動宅配購、全+1、Fami煮煮、週期購、宅家取不適用。
第一波8月13日前取的小白單可兌換至8月20日；23日前領取的小白單，可兌換至8月30日，兩波各限量200萬組，一共400萬組限時搶，需持小白單兌換，遺失不補發。
活動剛好可兌換8月5日起推出的10周年限定口味「莓好時光霜淇淋」，主打夏季最受消費者歡迎的水果風味，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，製成綜合莓果風味霜淇淋，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩口，並搭配日本進口黑色螺旋餅皮，紅黑配色呈現視覺味覺都滿分的霜淇淋，更有限量特殊配料 「繽菓球」，可自由發揮意搭配，製作專屬的美味霜淇淋。
同時，義美巧克力酥片霜淇淋聖代全面上市，濃郁霜淇淋搭配酥脆威化捲，再灑上滿滿黑可可巧克力酥片，義美門市即起至8月6日前買1送1（會員不再享95折優惠），原價單杯65元，平均不到33元開吃。