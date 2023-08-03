跑酷玩過頭！網紅區間車月台上表演後空翻 鐵路警察喊違法要查
日前有專門拍攝極限運動的網紅，在抖音TikTok上發佈在台鐵基隆站跳踢車廂進行後空翻的影片，引發討論，對此，鐵路警察局接獲消息後表示，該男子行為已違反《鐵路法》妨害系統設備正常運作，將調閱相關監視器查明行為人身分，通知到所說明。
記者林莞茜／綜合報導
據警方調查，該名染金髮、戴眼鏡的男子，以雙手碰觸停放在台鐵月台上的EMU900型列車後進行後空翻，全程都被友人拍下後上傳，甚至還標注「上推薦通知」，不過網友不買單，不滿地留言「好玩嗎？」、「很危險」、「車壞了你要賠是嗎？」，沒想到版主還回嗆「你要不要聽聽你在講什麼」，被質疑被開罰還回「哪一條呢？哪一條安全法令？」。
對此，鐵路警察局表示，該名男於台鐵基隆站月台以手推擠1281次區間車車廂後空翻跑跳，其行為疑似違反鐵路法第68-1條3款「以他法妨害系統設備正常運作」。
鐵路警察局台北分局七堵派出所員警執行網路巡邏發現上情後，立即調閱相關監視器查明行為人身分，確認該民眾在基隆站月台以手推擠1281次區間車車廂後空翻跑跳，將通知其到案說明，最重恐遭罰100萬元罰鍰。
另台灣鐵路管理局則稱，依據台鐵局旅客運送契約第6點規定，旅客於車站或車廂內，未依台鐵局公告或站、車人員提醒，有妨礙乘車與候車秩序、安全、動線等行為，若經勸導未改善者，台鐵得拒絕運送、解除契約或終止契約。