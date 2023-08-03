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車禍術後傷口淡疤「把握黃金期」！

車禍術後傷口淡疤「把握黃金期」！
車禍術後傷口淡疤「把握黃金期」！

Heho健康

遇上車禍、燒燙燒、手術開刀，最怕皮膚上留下永久傷疤！專家提醒，特別是傷口傷及真皮層或關節皺摺處，還有本身為蟹足腫體質者，更應好好照顧傷口、把握淡疤黃金期，並選擇合適自己的淡疤產品，降低疤痕增生機會！

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醫師說明皮膚的損傷、擦傷，甚至是起水泡達二度以上的燒燙，都會傷到皮膚的真皮層，特別容易留疤。對於較深的切割傷或是在前胸、關節處如手肘、膝蓋傷口，也容易因為皮膚反覆摩擦、傷口不斷拉扯之下，癒合速度也會比其他部位慢，若發生感染發炎，更可能讓疤痕形成的機率大增。

拆線後是「淡疤黃金期」

最佳的淡疤時機，是要等待傷口已癒合，並且結痂脫落或完成拆線之後，才會開始進行治療。若是小傷口大約在第 7 ~ 14 天就可以開始保養，前期疤痕會出現紅、腫、痛、癢等症狀。

淡疤凝膠該如何融入日常保養？

一般常見在傷口的縫合拆線後，使用淡疤凝膠要使用三到六個月以上，約一天擦兩次，若要在疤痕處進行保養，記得先用化妝水、再擦疤痕凝膠形成一個薄膜保水，最後才上妝。可以選擇經台灣臨床實證的產品玻麗舒，適合國人體質使用，確保淡疤效果。



另外有肥厚性疤痕跟蟹足腫體質患者都要好好照顧，前者是在受傷範圍如前胸及關節處出現，後者更會從小傷口慢慢增大，需要多加注意傷口感染，若能越早開始進行淡疤治療、效果越好。

文／Heho 編輯部、圖 / 楊紹楚


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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 車禍術後傷口淡疤「把握黃金期」！

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