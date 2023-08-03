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拆線後是「淡疤黃金期」
最佳的淡疤時機，是要等待傷口已癒合，並且結痂脫落或完成拆線之後，才會開始進行治療。若是小傷口大約在第 7 ~ 14 天就可以開始保養，前期疤痕會出現紅、腫、痛、癢等症狀。
淡疤凝膠該如何融入日常保養？
一般常見在傷口的縫合拆線後，使用淡疤凝膠要使用三到六個月以上，約一天擦兩次，若要在疤痕處進行保養，記得先用化妝水、再擦疤痕凝膠形成一個薄膜保水，最後才上妝。可以選擇經台灣臨床實證的產品玻麗舒，適合國人體質使用，確保淡疤效果。
另外有肥厚性疤痕跟蟹足腫體質患者都要好好照顧，前者是在受傷範圍如前胸及關節處出現，後者更會從小傷口慢慢增大，需要多加注意傷口感染，若能越早開始進行淡疤治療、效果越好。
文／Heho 編輯部、圖 / 楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 車禍術後傷口淡疤「把握黃金期」！